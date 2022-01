Os novos reis do campo a través en Galicia sairán de Ribadavia

Ribadavia. A localidade de Ribadavia acolleu onte a presentación do Campionato de Galicia de Campo a Través coa presenza da alcaldesa da vila ourensá, Noelia Rodríguez, do presidente da FGA Isidoro Hornillos, do concelleiro de Deportes Enrique Rodríguez así como do delegado da FGA en Ourense Ángel Fidalgo.

Todos eles destacaron ademáis de aspectos técnicos, a importante tradición do concello nestas probas autonómicas pois xa con cinco edicións (2011,2016,2017 e 2018) as que se disputan en Ribadavia e no seu excelente circuito de A Veronza, ubicado nunha expectacular contorna paisaxística en pleno paseo fluvial xunto ao río Avia.

A cita desde domingo, a partires das 11.40 horas, inaugura unha nova tempada que continúa marcada polas medidas de seguridade e control. Malia iso, serán preto de douscentos atletas os que participen con destacadas presenzas como a de Manuel Hurtado (Gimnástica de Pontevedra), gañador en 2018, ou a de Antonio Serrat (Real Club Celta) e Alejo Ares (ADAS Proinor), ouro e bronce respectivamente en 2019 en As Pontes. Un dos grandes valores do deporte galego, Medhi El Nabaoui, será outra das máximas atraccións e aspirante ao título.

Na categoría femenina e ante a ausencia da campioa, a lucense Marta Casanova, as candidatas serán a internacional Esther Navarrete quen fora xa por dúas veces campioa galega en 2015 e 2017 así como Ángela González, subcampioa no 2020. ecg