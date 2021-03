Os socios poderán recoller as súas entradas para o Compostela-Numancia ata o venres

O primeiro partido da fase de ascenso á Primeira RFEF entre o Compostela e o Numancia (sábado, 17.00 horas) poderá ser presenciado por un máximo de mil seareiros nas bancadas do Vero Boquete de San Lázaro. Os socios da entidade compostelanista terán preferenza, polo que se habilita un prazo de recollida das invitación exclusivo para eles. Poderán retirar a súa entrada desde este martes ata o venres, na tenda oficial do club, sita na Rúa da Raíña, 8, de 12.00 a 20.30 horas, presentando o seu DNI.

Se finalizado este prazo aínda quedaran entradas dispoñibles, estas serían postas á venda do público xeral (adultos 20 €, menores 10 €) desde una hora antes do partido nas oficinas do club. Todos os asistentes ao encontro deberán presentar a declaración responsable debidamente cuberta no acceso ao estadio. Poderán descargar o arquivo colgado nesta mesma noticia ou facelo desde a páxina web do club: www.sdcompostela.com.