Óscar le pide al Celta que siga su línea hoy ante el Valladolid

El Celta tratará de mantener su condición de invicto frente al Valladolid en el José Zorrilla, un estadio en el que ganó por última vez hace siete años, con dos derrotas y un empate sin goles, en junio de este año -temporada 2019-20-en sus últimas tres visitas.

Ganar en Pucela, además, permitiría al equipo gallego encadenar dos victoriass, la asignatura pendiente de los celestes en las últimas temporadas -el curso pasado lo logró únicamente en las jornadas 30 y 31 cuando derrotó al Deportivo Alavés (6-0) y a la Real Sociedad (0-1)-.

Óscar García, Junyent, que le pide a su equipo “mantener la identidad”, medita realizar algún cambio en su once a pesar del buen rendimiento del equipo ante el Valencia, siguiendo con la apuesta por la rotación impuesta desde su llegada al banquillo de Balaídos -el técnico catalán no dio continuidad al once de salida en ninguno de sus 28 partidos como entrenador celeste-.

El juego físico del Valladolid y su facilidad para defender con mucha gente en su campo puede animar a Óscara situar al turco Okay Yokuslu junto al peruano Tapia en el doble pivote, con una línea de tres volantes formada por Brais Méndez, Denis y Nolito por detrás de Iago Aspas, sin descartar a Emre Mor.

En defensa no se esperan sorpresas: Hugo Mallo Mallo y Olaza ocuparán los laterales, derecho e izquierdo respectivamente, con el ghanés Aidoo, que le ha ganado la batalla por la titularidad al mexicano Araujo, junto a Murillo en el centro de la zaga.

Enfrente, el Valladolid quiere cambiar su dinámica y lograr su primer triunfo de la presente temporada.