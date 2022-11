Ourense: a pista cuberta de atletismo acollerá dúas competicións nacionais

Ourense. Novamente a pista cuberta de Ourense e como xa fixera con anterioridade, será sede durante o 2023 da disputa de dúas importantes citas nacionais.

En concreto será o día 11 de febreiro cando sobre o sintético ourensá se reciba o Campionato de España de clubs Copa RFEA e Copa Iberdrola que dará acollida aos mellores clubs de España en ambas categorías na procura deste importante título. Lembramos que a edición do ano pasado, que se celebrou Barcelona, coroaba na categoría femenina ao Playas de Castellón e ao F.C.Barcelona na masculina.

Un mes e medio máis tarde, o 25 e 26 de marzo, novamente cita atlética ao máis alto nivel. Desta ocasión o recinto cuberto recibe ás máis importantes promesas de este deporte ca disputa do Campionato de España Sub-16 de pista cuberta na que estarán en liza un importante número de atletas achegados de todas as partes do Estado.

Referencia do atletismo. Desde a inauguración da pista cuberta a finais do ano 2017, Ourense convertiríase de maneira inmediata no epicentro de toda a actividade autonómica que ata ese intre viña ocupando o recinto cuberto de Riazor con máis de medio século de antiguedade. De igual modo, as prestacións e a calidade da mesma, foi motivo para que se desenvolveran cinco campionatos de España entre os que se atopan o Sub20 no ano 2018, os campionatos máster nos anos 2019 e 2021 e os máis importantes ata o momento, os campionatos de España absolutos dos anos 2020 e 2022, desenvoltos todos eles cun notable éxito tanto no deportivo como no organizativo. FGA