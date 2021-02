Ozmizrak cuenta con opciones de debutar y Álvaro Muñoz es duda

Rafa García es la única baja segura del Monbus Obradoiro para las visitas al Casademont Zaragoza (sábado) y Morabanc Andorra (martes), por lo que los otros trece efectivos viajarán con opciones de jugar, entre ellos Kartal Ozmizrak. Por contra, Álvaro Muñoz es duda.

La situación del base turco es compleja. Realiza parte de la actividad con el resto del grupo y en ocasiones a un nivel tan alto como el que más, pero hay días que nota más molestias en el tobillo, como le ocurrió este miércoles. Moncho Fernández admite que la lesión de Ozmizrak “tiene mucho que ver con su capacidad para soportar el dolor y hay que ir viendo lo que ocurre”, además de recordar que no ha jugado un partido oficial en once meses. “Podría tener opciones de jugar”, concedió el técnico.

También parte con el cartel de incógnita Álvaro Muñoz, aunque hay optimismo en su participación. En el entrenamiento del miércoles sufrió un golpe en la rodilla que encendió la luz de alarma, pero las pruebas médicas no mostraron ningún daño importante. Ayer no se ejercitó aunque hoy viajará con la expedición. “Conociendo a Álvaro, seguro que hará todo lo que esté en su mano para jugar”, apuntó Moncho, que el pasado sábado ante el Bilbao no contó con el alero abulense por decisión técnica.

KONIARIS. El entrenador de Pontepedriña también fue cuestionado por la evolución de Antonis Koniaris, fichado hace dos semanas. El base griego no jugaba en el Olympiacos y su estado de forma no es óptimo, pero Moncho Fernández enfatiza su progreso en la adaptación. “Él está poniendo de su parte y seguro que dará pasos adelante”, explicó.