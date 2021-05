Pablo Andújar remonta dos sets en contra y deja fuera de París a Thiem

París. El español Pablo Andújar firmó este domingo la gesta de la primera jornada de Roland Garros, tras remontar dos sets en contra y acabar eliminando al austríaco Dominic Thiem, cuarto favorito y finalista de las ediciones de 2018 y 2019. Andújar ganó 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 y 6-4 en 4 horas y 28 minutos.

Pocas semanas después de haber derrotado al suizo Roger Federer, Andújar remontó y se medirá al vencedor del duelo entre el argentino Delbonis y el macedonio Albot.

Aunque Thiem no atraviesa su mejor momento, la victoria tiene un gran mérito: firmada en la pista central de Roland Garros ante uno de los mejores tenistas del mundo. Es la primera vez en su carrera que Andújar remonta dos sets en contra y su sexta victoria contra un top 10, aunque el español sabe lo que es aguantar en la pista, porque se trata de su quinto triunfo consecutivo a cinco mangas. “Esto es un regalo que me hace el tenis”, indicó. “Soy el primer sorprendido, pero he creído hasta el final”, dijo.

También ganaron ayer Roberto Bautista, Pablo Carreño y Paula Badosa. EFE