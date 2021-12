Pablo Antas se suma a la lista de bajas del Compos para recibir al Langreo

Santiago. Esta temporada se ha instalado en torno al Compostela el debate sobre su estilo de juego; ha ganado en verticalidad, en salir rápido a la contra... bajando en lo que ha sido su seña, una mayor posesión de balón. Rodri incidió en que el objetivo es no perder la verticalidad pero, sí, mejorar la posesión.

“Sí que estamos en ese debate”, reconoció Rodri cuando fue preguntado. “Sabéis que me gusta un tipo de fútbol y ahora mismo no lo estamos desarrollando al cien por cien. ¿Qué pasa? Que yo me tengo que adaptar a la gente que ha venido, y en la plantilla hay un porcentaje de jugadores a los que les gusta ir al espacio. Eso lo que nos genera en ciertos momentos esos desequilibrios, porque el equipo está muy largo, pues sobre todo somos peligrosos cuando corremos”, dijo.

Entonces... “Seguimos trabajando en el juego de posición, en determinados momentos y rivales debes tener más la pelota; pero otras veces, como en Vilagarcía, en la segunda parte sí fue orden mía meternos en posicionamiento plegado, para dejarles salir y en el momento en el que recuperáramos, correr: tenía la confianza de que en una transición les íbamos a hacer daño, como así fue. Trabajamos en manejar más registros: el equipo transita bien, pero sí me gustaría que con balón el equipo fuera más protagonista, que tuviera más personalidad, que no tuviera tanta prisa. Es un escenario que seguramente se dará ante el Langreo”. A. PAIS