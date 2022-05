Pablo Durán, el mejor del Compos según la afición

Pablo Durán recibió el premio que entrega Mahou al mejor jugador del Compostela durante la temporada 2021-2022, escogido por la afición a través de las redes sociales del club blanquiazul. El jugador tomiñés estuvo rodeado, en el acto celebrado en el Marie Miner Gastroespace, por varios compañeros antes de la cena de final de temporada organizada anoche por el club.

“Es un orgullo”, explicó, aún sorprendido, el delantero de la SD, que reconoció no contar “en ningún momento” con conseguir destacar de la manera en la que lo hizo en el conjunto santiagués. Incluso reconoció que, al principio de temporada, no sabía de “la existencia del trofeo”.

El atacante del Compos exhibió su alegría, aunque confesó que aún debe “mejorar en muchas cosas”. Sin embargo, él ve una evolución en su propio juego: “Hay mucha diferencia del Pablo de julio al que soy actualmente”.

“Creo que mis ganas de aprender han hecho mucho”, añadió a la hora de destacar cómo, a lo largo de la temporada, ha ganado protagonismo en el once de Rodri Veiga. El delantero tomiñés agradeció “al entrenador” por la orientación para conseguir una mejoría hasta convertirlo en una pieza importante en el equipo, así como a varios compañeros que le acompañaron en el acto: “Antas, Pato y Casas son un apoyo increíble y me han empujado a aprender. He ido de su mano”. También recordó que fue el conjunto blanquiazul el que le sacó del anonimato el verano pasado: “El Compos apostó por mí cuando estaba en Porriño, en Preferente. Ellos son los primeros responsables de que yo saliese a la luz”.

Fue su manera de agradecer la gestión que realizó la entidad presidida por Antonio Quinteiro, que buscó, como refuerzo para el ataque, un delantero goleador que estaba dos categorías por debajo. A lo largo de la temporada, otros clubes de superior categoría se acercaron a verle y, hace un mes, se conoció el interés del Villarreal por contratarle. Aún así, Pablo Durán aseguró no saber si había alguna gestión en marcha: “Hay una persona que me ayuda y lleva todo. Estuve centrado en acabar la temporada lo mejor posible. Yo no me meto en esas cosas”.

El futbolista tomiñés desechó la posibilidad de que el ruido generado alrededor de su posible traspaso le pasase factura en el rendimiento en el tramo final del curso: “Nunca me desconcentré ni me salí del guion. Al contrario, con la situación que había me daban ganas de seguir trabajando”. Pablo Durán lamentó la manera en la que terminó la temporada para el Compostela, octavo, después de estar prácticamente todo el curso en puestos para disputar la promoción de ascenso: “Hicimos un buen trabajo al principio para estar ahí. Después cogimos una mala racha en la que, de cara a gol, estábamos negados”. “Necesitábamos crear cuatro ocasiones para marcar un tanto, y el rival, en la primera que tenía, anotaba”, incidió.

En el tramo final del curso futbolístico, el conjunto blanquiazul llegó a estar situado muy cerca de las posiciones de peligro.

Sin embargo, a Pablo Durán no se le pasó por la cabeza la posibilidad de perder la categoría: “Nunca pensé que podíamos descender.

En el equipo nunca hubo esa duda”. Insistió en que la filosofía en el vestuario del cuadro blanquiazul era similar a la que popularizó el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone: “Pensábamos en cada partido sin mirar en la clasificación”. “La liga fue muy apretada. Del descenso al ascenso hubo un paso”, apuntó.

A pesar de lo disputadas que resultaron las últimas con el Compostela fuera de las posiciones para disputar la promoción de ascenso, Pablo Durán señaló que el equipo “nunca dejó de creer”. “En Salamanca, hasta el último minuto, los jugadores confiamos. Lo dimos todo hasta el final”, concluyó Durán.