Paco Olmos aguarda en el Pazo al “mejor Betis”

RÍO BREOGÁN Paco Olmos, entrenador del Río Breogán, indicó que el domingo (12.30 horas) espera al “mejor Betis” en el Pazo en la cuarta jornada de la Liga Endesa después de haber caído en su cancha por un contundente 64-106 ante Manresa. “Pillamos al Betis en el peor momento para nosotros. Un equipo de esa calidad física atlética, ese talento, esa experiencia en la figura de su entrenador y venir de esa derrota es perjudicial para nosotros. Estamos mentalizados de que va a venir el mejor Betis”, comentó tras la presentación del acuerdo con Cafés Candelas. El técnico valenciano indicó que por delante tienen “el partido más complejo a nivel físico atlético” y destacó también “el potencial ofensivo” de los sevillanos.

Una cita que ha preparado, además, con el bosnio Dzanan Musa fuera del grupo esta semana al tener que viajar a su país para solucionar “temas burocráticos” con su visado y con la baja de Marko Lukovic, con un esguince. “Ha sido una semana larga, pero también la más compleja para trabajar”, dijo el entrenador quien consideró a Lukovic “duda para el partido” con el Betis. “No me gusta ser poli malo, pero el halago debilita y he intentado que no debilite”, indicó Olmos, consciente de que la trayectoria del Breogán va a suponer “más respeto” en los rivales. CAF