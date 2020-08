Padrón coloca as bases dunha Escola de Hockey

NOVA INICIATIVA O Concello de Padrón anunciou onte a súa colaboración para poñer en marcha unha Escola de Hockey dirixida inicialmente a nenos e nenas de 5 a 14 anos de idade. Os adestramentos terán lugar no Polideportivo do Souto, mais aínda non teñen data.

A iniciativa xorde da longa tradición da vila padronesa no hockey e do impulso de dous ex-xogadores, Óscar Mozas e Rodrigo Casal, ademais do apoio da Federación Galega. Ambos os dous presentaron onte este novo proxecto co concelleiro de Deportes, Ángel Rodríguez. ECG