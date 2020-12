Panen et circenses

LES ASEGURO que intenté analizar con la mayor prudencia y objetividad posible el fenómeno de la muerte y ascensión al Cielo –la canonización ya se la habían hecho en vida- de Diego Armando Maradona. También el anacrónico fervor de sus seguidores en las honras fúnebres, cercano al éxtasis; y el mundo del fútbol en su época. Sin saber cómo me trasladé a la Roma de finales del siglo I d. C. donde sus ciudadanos se habían abonado a una vida displicente, alejada de las responsabilidades que habían ejercido desde su fundación. El alto nivel de desarrollo al que había llegado su imperio, en todos los sentidos, les deparaba una cómoda y placentera existencia. Veleidad que abonaba el poder para que se mantuvieran ajenos a sus desmanes y despropósitos -sobre todo el emperador Domiciano- repartiendo comida gratis y multiplicando los espectáculos.

Meditación que se vio interrumpida por la aparición, en todos los medios, de la foto de un equipo gallego de fútbol femenino. Estaban las jugadoras alineadas, en pie, guardando un minuto de silencio por el Pelusa. Pero una, Paula Dapena, aparecía sentada, de espaldas; evidenciando su rechazo al homenaje. El revuelo que a nivel mundial se armó con ello fue monumental, incluyendo el insulto cobarde y las amenazas de todo tipo.

De lo escuchado a sus fervientes defensores, digo a los que se expresan con humanos sonidos y razones, la idea que subyace es que hay que separar al excelso Maradona-futbolista –el mejor de la historia, según ellos- del soez y barriobajero Maradona-persona. Y ahí ya se me plantean una serie de conflictos de conciencia, amén de la insalvable dicotomía entre víscera y neurona. Vamos, que tal abstracción me exige un exceso de empatía; y como me recordaban hace unos días al abrigo de la Quintana dos Mortos, lo que es un ejercicio de generosidad y humildad se convierte en renuncia de nuestros principios. La pregunta es obvia: si Jack el Destripador o el Chicle fuesen tan hábiles como él con el balón o dando pedal como Induráin ¿podríamos obviar sus horribles conductas personales y ponerlos en el Olimpo de los dioses?

Para mí, de forma nítida, ha quedado sustanciado y sentenciado el tema: la vida de Maradona representa lo más casposo del fútbol espectáculo y la de Paula Dapena es la esencia del fútbol deporte. Ella puede ser un referente para la juventud deportista, comprometida y con conciencia social. Maradona es un referente de maltrato, de falta de ética, de chabacanería y de la decadencia de una persona hasta niveles insospechados. Y eso no lo arregla la mano de Dios, ni un regate inverosímil, ni la jugada perfecta del diez argentino. Dígito de nota máxima que llevada a la espalda, pero para los demás; él nunca lo vio ni honró. Con el agravante de su falta de arrepentimiento y la total ausencia de propósito de enmienda.

Perdón posible, me dije unos días después en el coche, mientras escuchaba la sobreactuada retransmisión de un locutor de radio ante un gol de Lionel Messi y de su dedicación a Diego Armando Maradona. Tan desaforada que incluso llegué a visualizarlo asaltando la Casa Rosa en el velatorio. Penoso.