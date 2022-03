“Parece mayo o junio porque nos jugamos algo muy importante”

El punto necesario para que el Noia Portus Apostoli certifique de manera matemática el ascenso no ha alterado el ritmo de trabajo del cuadro preparado por Marlon Velasco. Sí reconocen desde el vestuario que, a medida que se acerca el encuentro que podría resultar decisivo, ante el Leganés (mañana, 19:30 h.), el estómago comienza a llenarse de mariposas.

“Ha sido una semana normal de trabajo, pero se nota que a nivel anímico es una semana diferente”, apunta el capitán, David Palmas. Lo percibe “en el ambiente y en la gente”. Se sorprende a sí mismo porque lo está viviendo “en marzo, y parece como si fuese finales de mayo o junio”, que es cuando se deciden las competiciones. “Nos jugamos algo muy importante” subrayó el cierre compostelano. “Estoy tranquilo, con ganas de que llegue el partido porque no tenemos nada que perder y mucho para ganar”, resaltó, aunque no escondió ese sensación de ansiedad por la cercanía de vivir un acontecimiento histórico para el club y la localidad.

Que a falta de seis partidos el Noia Portus Apostoli sacase 18 puntos a su más inmediato perseguidor y tuviese la opción de cantar el alirón sin depender de otros resultados no entraba en las cuentas de los más optimistas. “Cuando hablábamos entre nosotros, teníamos claro que sería diferente al año pasado. El nivel había subido mucho, habían bajado tres equipos de Primera, y sería una liga más igualada”, remarcó David Palmas.

En el supuesto, improbable por cómo se ha dado el curso, de que Noia Portus Apostoli no consiguiese sumar más puntos, su rival en la carrera, el Peñíscola, tendría que ganar todos los compromisos que le quedan para arrebatarle el ascenso directo, lo que se antoja complicado por la dificultad que han planteado los rivales a lo largo de la temporada: “Creíamos que no habría equipos capaces de ganar cuatro o cinco partidos seguidos. Pero la temporada empezó de cara desde el primer día, nos encontramos una gran racha de resultados y con una confianza, gracias al trabajo del año pasado, muy elevada”.

“Nos hemos dado cuenta de que estamos a un nivel muy alto, y tienen que darse muchos factores para que un equipo como este gane tantos partidos”, explicó el capitán del cuadro noiés, a pesar de que el Portus Apostoli ya había sido dominador en la liga regular en la temporada anterior. “El año pasado fue atípico, con la COVID-19 de por medio, en una competición con dos grupos, el nivel no era el mismo. Podía suceder que hubiese un gran dominador. Este año no contábamos con ello”, destacó David Palmas, que también llamó la atención de la gran capacidad de adaptación que exhibieron los numerosos fichajes que realizó el equipo: “Los que vinieron esta temporada se acoplaron rápidamente y nos pilló por sorpresa, porque no pensábamos que todo saldría tan bien desde el principio”.

El capitán no quiere darle carácter especial al choque ante el Leganés, a pesar de que asegura que “el partido tiene mucha importancia”. Es consciente de la necesidad de “puntuar para alcanzar el objetivo”, pero el encuentro de mañana debe ser “uno más”. “Llevamos muchas jornadas sin perder en casa”, explicó antes de comentar que es mejor no ser consciente de la celebración que podía venir después. “Tenemos que evitar pensar en algo que nos pueda afectar deportivamente”, añadió. A pesar de que matemáticamente queda un punto para certificar el salto de categoría, David Palmas cree que el momento en el que se produzca será “importante y gratificante” para él. Aterrizó en el Noia Portus Apostoli en la segunda temporada en la división de plata y acompañó al crecimiento de la entidad: “Se dieron pasos hacia delante. Los que vivimos los primeros años en Segunda, hemos sufrido. Han sido años difíciles”. Echa la vista atrás y recuerda “el partido con Rivas”, en la temporada 2018-2019. “Estuvimos casi todo el curso en descenso y nos salvamos en la última jornada”, rememora. Para él, también será una revancha personal de dos acontecimientos, ambos en Segunda División, que le dejaron con la miel en los labios: “Con Bilbo perdimos en el quinto partido el ascenso contra el Armiñana Valencia -en la temporada 2006-2007-, y fue duro. El año pasado, después de un curso inmaculado, caímos muy rápido en un playoff en el que no fuimos nosotros”.