Pato Guillén: “Es solo un bache, hay que evitar pensamientos negativos”

Los guardametas de la SD Compostela, Borja Rey y Pato Guillén, dieron ayer una rueda de prensa sobre diferentes aspectos en la Clínica Dental Baltar, durante un acto con esta entidad que patrocina a ambos jugadores. En especial, a un Pato Guillén al que conocen muy bien y que se sintió como en casa, pues tal y como contó el portero “tengo la suerte de estar aquí trabajando muchas tardes y estoy como en casa. Me tratan genial y estoy muy a gusto”.

Sobre el inicio de la segunda vuelta y el partido de este domingo frente al Ourense CF (a las 19.00 horas), Borja Rey aseguró que “ahora sumar de tres es lo importante, pero la primera vuelta también empezó mal y al final vimos para lo que puede dar este equipo, incluso más. Tener un tropiezo es normal, pero que sea tan pronto creo que hasta nos viene bien”.

Cabe destacar, por lo tanto, que dentro del vestuario perciben los últimos resultados como “un simple bache”. Así lo cuenta el propio Borja Rey, que destaca que “el equipo no estuvo mal dentro de lo que cabe. Un error puntual desde la banda, que no entrase pese a que tuvimos muchas ocasiones... yo creo que es un bache, algo así tenía que acabar pasando”. Y sobre la falta de minutos, el joven guardameta se muestra positivo: “Creo que lo llevo bien, dentro de que, como todo el mundo, tengo muchas ganas de jugar. Pero obviamente hay que aprender cada día, y cuando otro juega porque se lo merece, no hay nada más que decir”, concluyó alabando a su compañero.

Pato Guillén, por su parte, comenzó analizando lo sucedido el fin de semana anterior en Burgos y señaló que Óscar López, portero rival, hizo “una parada brutal” en el penalti que detuvo al Compos en el último minuto, privando a los visitantes del empate. “En los penaltis los porteros siempre solemos ser los que tenemos más que perder, y creo que la parada fue espectacular, aunque lamentablemente para nuestros intereses no quiso entrar”, añadió. Cree, pese a todo, que “si miras las ocasiones de gol, sobretodo en la segunda parte, daba para el empate. Incluso, de haber marcado pronto, se podría haber ganado el partido”, aunque también hace énfasis en corregir los errores cometidos: “Lo que no puede pasar es lo de la primera parte. No podemos estar regalando minutos como nos pasó en otras ocasiones, como contra el Oviedo. Ahí tenemos que entonar el mea culpa y entender que hay cosas que no estamos haciendo bien. Si regalas partes, algún día puedes tener la suerte de que no te marquen, pero cuando lo hacen vas a ir a remolque y con prisas”.

Algo que sin duda sucedió este sábado en la Ciudad Deportiva de Castañares: “sabemos que si nos desconectamos un poco, y creo que últimamente nos está pasando en las primeras partes, pasa esto. Eso tiene que cambiar”, concluye, compartiendo la visión de su compañero Borja Rey y esquivando centrarse en el pasado. “Hay que evitar pensamientos negativos. El año pasado en la segunda vuelta hubo un cúmulo de cosas que nos llevó a tener esos malos resultados, pero estamos en una temporada nueva. Se tuvo un bache, hay que mejorar y este domingo ganar en casa”.

CENTRADOS EN EL OURENSE. “Hay que volver a ganar para estar arriba y seguir enganchados al play-off. Lo demás es pasado y no hay que tomarlo como ejemplo”, declaró Pato Guillén, demostrando que en la esedé van todos a una, pues prácticamente calcó las declaraciones del técnico Fabiano Soares la semana pasada. En aquella ocasión el entrenador, preguntado por el resultado del Arenteiro-Guijuelo, contestó similarmente asegurando que lo importante para el equipo es “centrarse en lo suyo”, espíritu que compartieron ambos guardemetas.

Sobre el rival, el Ourense CF, cuenta Guillén que “ha hecho una gran primera vuelta y ha sido un equipo de rachas, será complicado como cualquier equipo de esta categoría. Tal y como lo comprobamos el finde contra el último, que en teoría estaba deshauciado y por regalar la primera parte nos fuimos de vacío. Además, se ha reforzado con 4 o 5 fichajes, va a ser duro”.

FIN DEL MERCADO DE FICHAJES. Sobre los movimientos del Compos en este mercado, Pato Guillén mostró mucha tranquilidad: “Sinceramente no es algo que nos haya preocupado mucho. Son cosas que no nos competen a nosotros, es cosa del club y poco podemos hacer. Nos centramos en entrenar e intentar jugar bien, que es lo que tenemos que hacer”. Y sobre la plantilla, ya definitiva hasta que finalice la presente temporada, asegura que “contamos con jugadores importantes y todos tenemos la ilusión y la misión de pelear por estar arriba. El tiempo lo dirá, pero hasta el momento no está yendo mal. El equipo compite y tenemos que seguir la línea en la que estamos, sobretodo en la que acabamos la primera vuelta. Volver a ser ese equipo que no se desconectaba tantos minutos será clave”.