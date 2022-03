Pedri junto a Aubameyang, llevan al Barçelona hasta cuartos

Barcelona. - Una obra de arte de Pedro González , Pedri, en el primer tiempo, y otro gol de Pierre-Emerick Aubameyang en el segundo dieron la vuelta al tanto inicial de Marcao para el Galatasaray (1-2) y clasificaron al Barcelona para los cuartos de final de la Liga Europa.

Los azulgranas, tras el empate sin goles de la ida disputada en el Camp Nou, finiquitaron de nuevo la eliminatoria a domicilio, como hicieran hace tres semanas en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

e la de De Jong, que recibió un pase filtrado de Sergio Busquets en su desmarque de ruptura, pero no estuvo acertado en la finalización, pues su tiro se marchó rozando el palo izq Tras esta interrupción, el Barça volvió a adueñarse de la posesión y el Galatasaray ya no le volvería a inquietar. Al contrario, fueron Memphis y Dembélé quienes pudieron sentenciar en el añadido, aunque sus disparos finalmente no encontraron puerta.

1 - Galatasaray: Iñaki Peña; Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Bayram, min.85); Kutlu, Antalyali; Babel (Dervisoglu, min.74), Cicaldau (Morutan, min.74), Aktürkoglu; y Gomis (Mostafa, min.63).

2 - Barcelona: Ter Stegen; Dest (Araujo, min.56), Piqué (Lenglet, min.82), Eric Garcia, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong (Gavi, min.68); Adama (Dembélé, min.46), Ferran Torres y Aubameyang (Memphis, min.82).

Goles: 1-0: Marcao, minuto28. 1-1: Pedri, min.37. 1-2: Aubameyang, min.50. EFE