Peleteiro dedica su plata “a todas esas mujeres que luchan cada día por ocupar el lugar que se merecen”

Madrid, 8 mar (EFE).- Ana Peleteiro, subcampeona de Europa de triple salto en Torun (Polonia), dedicó la medalla de plata obtenida este domingo “a todas esas mujeres que luchan cada día por ocupar el lugar que se merecen”, en “el día de la mujer valiente, luchadora, guerrera”.

“Os juro que aún sigo intentando creerme lo que pasó ayer. Por primera vez en mi vida me he demostrado a mí misma que incluso cuando todo parece imposible, si lo intentas, lo puedes lograr. Una plata que me hace soñar y que no me puede hacer más feliz”, escribió la atleta ribeirense en las redes sociales.

Peleteiro asegura que “no hay mayor satisfacción para un deportista que ver a su entrenador orgulloso y ayer Iván (Pedroso) lo estaba”.

“Casualmente”, añadió la gallega, “todo esto coincide con el #8M el día de la mujer. La mujer valiente, luchadora, guerrera... El día de todas nosotras y por esta misma razón me encantaría dedicarle esta medalla (además de a mi familia y a toda España) a todas esas mujeres que luchan cada día por ocupar el lugar que se merecen”.

“Ahora y más que nunca... ROAD TO TOKYO!, concluyó la plusmarquista española de triple salto, que este domingo, en la final europea de Torun se quedó, con una marca de 14,52, a un solo centímetro de repetir la medalla de oro que obtuvo dos años antes en Glasgow. El título fue para la portuguesa Patricia Mamona. EFE