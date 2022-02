Juan Manuel Gozalo, la otra voz

Buen mal jugador de mus, el día de su adiós en RNE, Gozalo dijo: “Me despido tras 10.282 programas, no habré gustado a todos pero todos ustedes me gustan a mi”.

AMIGOS Paco Peña, pionero periodista de los deportes del motor en Radio Nacional de España (RNE) desde los años 80 hasta la prejubilación en 2013, trabajó codo a codo con Juan Manuel Gozalo, y así describe al comunicador cántabro fallecido en 2010. “Gozalo era un monstruo. No ha habido ningún periodista deportivo en nuestro país que le haya superado, incluso tiene un premio de Estados Unidos como reconocimiento a su labor profesional. De motociclismo sabía poco más que los logros de Ángel Nieto pero yo le fui adoctrinando y aprendió mucho. En directo manteníamos broncas que, en realidad, eran bromas, que preparábamos porque gustaban mucho a la audiencia. Gozalo sabía de todos los deportes, lo mismo le daba al ciclismo, que al motociclismo, que a la Fórmula 1, sabía documentarse muy bien y aunque te hacía trabajar mucho... él, de largo, era quien más trabajada. Gozalo tenía mucho ego pero era un gran trabajador, no ha habido ni habrá otra persona en el mundo que le haya dedicado más tiempo al deporte. Incluso le pagó a Almudena Cid un vestido para poder ir a unos Juegos Olímpicos”, detalla Paco antes de añadir: “Cada vez que escucho en Radio Marca que aluden al estudio que lleva el nombre de Gozalo en esa emisora, donde solo estuvo dos años, me siento casi avergonzado de que Radio Nacional no le haya homenajeado cómo se merece”, concluye pesaroso el periodista vallisoletano en su charla telefónica con EL CORREO GALLEGO.