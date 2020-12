Pepe Pozas, un MVP “optimista” para volver pronto tras su lesión

Si el domingo el protagonista fue Kassius Robertson, ayer fue el día de Pepe Pozas en el Monbus Obradoiro. El base conoció el alcance de la lesión que sufrió dos días antes, en la victoria contra el Zaragoza (102-91), que finalmente es menos grave de lo esperado, y poco después recogió el premio al Jugador Estrella Galicia del mes de noviembre, en cuya votación se impuso a Jake Cohen y al propio Robertson.

El capitán obradoirista sufre “un esguince en el tobillo derecho con rotura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior y edema articular”, según apuntó el club en el parte médico tras las pruebas efectuadas en el Hospital HM Rosaleda. Pese a que el diagnóstico es extenso, la dolencia es más leve de lo que parecía en un primer momento. “Soy bastante optimista y esperemos que no sea mucho. Tenemos algo de experiencia con los tobillos y creo que va a ser algo rápido”, comentó Pozas, quien no llegará a tiempo de enfrentarse al UCAM Murcia este domingo (12.00 horas) pero sí confía en que la recuperación marche bien para poder participar en el Obra-Estudiantes del 3 de enero en Sar. Sus sensaciones son buenas.

Esa fue la primera noticia positiva del día, porque cuando se lesionó el domingo después de pisar al visitante Rasheed Sulaimon se temió por un periodo de convalecencia más largo. La segunda buena nueva fue la designación como Jugador Estrella Galicia de noviembre, su tercer galardón mensual. Consiguió el 52,5 % de los votos de la afición, por delante de Cohen (27,5 %) y de Robertson (20 %). “Es bonito porque lo decide la gente. Este año los echamos mucho de menos y todos estos reconocimientos se agradecen mucho. Está guay que te reconozcan de vez en cuando pero con el partido de Kass el otro día me da a mí que el MVP de diciembre ya tiene nombre”, bromeó el base malacitano.

La actuación del escolta canadiense fue un factor fundamental contra el Zaragoza para romper la racha de siete derrotas seguidas, aunque en el vestuario del Obra reinaba la sensación de que la recompensa del triunfo llegaría más pronto que tarde. “Después del partido de Tenerife hablamos un poco y la semana previa al partido del Barcelona fue muy buena en cuanto al trabajo. La del Joventut también, y lo único que nos hacía falta era ganar, que llegase ese momento, terminase el partido y te quitas esa mochila que llevas semanas arrastrando”, explicó Pozas. “El trabajo ha sido bueno, pero todos hemos dado un pasito más para que la racha no nos hundiese anímicamente. Hay que mantener esta concentración y esta línea”.

RECUPERACIÓN. El Obra se recuperó en tiempo récord después del mazazo del jueves frente al Joventut, cuando claudicó (83-87) con un parcial final en contra de 0-11, pues dominaba por siete puntos a poco más de dos minutos de la conclusión. “Lo comenté después del partido, si repites esa situación no sé cuántas veces se ganaría y se perdería”, reconoce Pozas. “Perdimos porque Pau Ribas juega muy bien el pick and roll y Ante Tomic mete dos canastas, él mete un triple y Ventura otro después del tiempo muerto, y nosotros las que tenemos las fallamos. No hay mucha más explicación”.

Por eso, si el discurso de Moncho Fernández tras el partido del jueves fue en clave positiva porque el grupo realizó una actuación notable durante 38 minutos, dentro del vestuario el ambiente era el mismo y por eso no resultó necesario pasarse por el diván del psicólogo antes de recibir al Zaragoza. “Ayudó mucho lo que nos dijo Moncho en el vestuario, que habíamos hecho dos partidos increíbles, uno ante el Barça de 40 minutos y otro ante el Joventut de 38. Lo que pasa es que te dejan esa sensación y la cabeza te hace pensar en lo malo, en por qué no has ganado, y te castigas”, admite el capitán. “Como nos hizo ver, lo que había que hacer era centrarse en lo que habíamos hecho bien y estar positivos porque entrenando bien esos dos días y teniendo una actitud positiva podíamos ganar al Zaragoza y así fue”.

UN RIVAL MUY FÍSICO. El siguiente compromiso del Monbus Obradoiro será este domingo, en la pista de un UCAM Murcia que antes tiene otra cita pues afronta hoy mismo su encuentro adelantado de la 17.ª jornada en la cancha del Joventut de Badalona (18.30 horas). Los de Sito Alonso están metidos de lleno en la pelea por la Copa del Rey ya que son décimos en la clasificación de la Liga Endesa con un balance de 7-7. “Es un equipo muy físico, si entramos en su ritmo y les dejamos jugar a lo que ellos quieren, en cualquier momento te sacan mucha ventaja porque tienen jugadores con muchos puntos e intentaremos imponer el ritmo del Obradoiro que nos viene mucho mejor”, señala Pepe Pozas.

La lesión impedirá al andaluz jugar en el Palacio de los Deportes de Murcia, pero confía plenamente en dejar la dirección del equipo en manos del jugador más veterano de la plantilla, Albert Oliver (42 años) y del más joven, Rafa García (20). “Con Rafa, que el otro día lo hizo fantástico en el tiempo que jugó contra el Joventut, y con Albert, del que no hace falta decir nada, está de sobra”, apunta el capitán obradoirista.