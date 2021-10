Persigue tres puntos que lo liberen el Bergan frente al Móstoles

Santiago. De las cinco primeras jornadas de liga en la Sefunda RFEF, el Bergantiños sólo ha perdido una vez. Pero en la competición de los tres puntos por victoria, no ganar penaliza. Y es lo que no ha hecho hasta ahora el equipo que entrena José Luis Lemos: los cuatro empates sumados, el último en el campo de la SD Compostela, pueden tener su mérito pero no valen para escalar posiciones en la tabla.

Antes de jugar esta tarde (17.00 horas) en As Eiroas frente al Móstoles, y aunque la clasificación de la categoría esté muy igualada (seis puntos más tiene solamente el líder), el Bergan es penúltimo, con esos cuatro puntos. “Al equipo le hace falta ganar un partido para soltarse, rendir bien y romper ese muro psicológico. Vemos que el Bergantiños ya ha cogido ritmo, que se ha adaptado a la nueva categoría y compite. Un primer triunfo nos liberaría mucho, pero no acaba de llegar”, señala el técnico.

La primera opción para hacerlo es el partido frente al Móstoles, un rival que ha sumado cinco puntos, uno más que el Bergantiños. “Es en casa, ante nuestro público, y haciendo bien las cosas debe llegar ese primer triunfo”, añade Lemos.

Aunque el Móstoles, como todos, será un rival peligroso. “No arriesga mucho, necesita poco para crear peligro en ataque. Y tiene a un jugador, Sánchez, que ha marcado seis goles en las tres últimas jornadas, tres en el último partido frente al Leganés B (3-3), dice el técnico, que cuenta con todo su plantel. A. PAIS