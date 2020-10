Pierde el Santiago Futsal a Javi López

La lesión tenía mala pinta ya en el entrenamiento de la semana pasada en la que el ala Javi López, uno de los fichajes realizados por el Santiago Futsal para afrontar la temporada 2020-21, salió dañado de la rodilla. Y las pruebas médicas realizadas en la Clínica Gaiás ofrecieron ayer un contundente diagnóstico: Javi López tiene rotos el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de su rodilla derecha; eso supone que estará entre seis y ocho meses de baja médica; eso supone que el Santiago Futsal pierde al jugador para este curso.

El contratiempo es uno más en una pretemporada muy complicada, la que afecta a todos los clubes deportivos a causa de la pandemia del covid-19. El Santiago Futsal no ha sido, claro, una excepción. El equipo ha tenido que preperar la temporada en condiciones muy difíciles, trabajando en grupos separados y sin apenas jugar partidos amistosos. Precisamente en la noche de ayer jugaba en A Estrada uno que debe servirle a David Rial, entrenador del conjunto santiagués, para ir conjuntando al equipo.

Esta semana, al menos, el Santiago Futsal ya ha podido iniciar las sesiones de entrenamiento en un solo grupo de trabajo, lo que hace un poco más normal la preparación; o un poco menos difícil, que es una expresión que se ajusta más a lo que hay.

En uno de los entrenamientos en grupos separados, la semana pasada, fue en el que Javi López sufrió el percance en su rodilla derecha. El jugador coruñés estaba mostrando un excelente nivel durante la pretemporada, los técnicos del Santiago Futsal veían con mucha satisfacción su evolución.

Pero ahora ya no podrá aportar al equipo, que no sólo pierde a una pieza muy válida sino que además anda más bien corto de efectivos. Y entre que la economía es la que es, en una temporada además marcada por la pandemia, y que la normativa impide fichar a jugadores que no estén libres ahora mismo, es realmente complicado que el club encuentre relevo en el plantel para Javi López.

OPERACIÓN. Ahora lo más importante es que el primer paso en la recuperación del jugador, la operación, salga bien. Javi López será operado el próximo día 15, por el prestigioso doctor Miragaya, en el Hospital HM Rosaleda. Y sólo queda desearle que su regreso a las pistas, y en perfectas condiciones, se produzca lo antes posible.

Ese “lo antes posible” no incluye, como queda dicho y salvo muy agradable sorpresa, la presente temporada. Tras la recuperación médica debe ir la deportiva.

El Santiago Futsal, mientras, prepara ya la temporada que comenzará el día 24, con el partido que lo enfrentará en la primera jornada al recién ascendido Leganés.