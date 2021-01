Pío Furelos: un júnior en la corte del ‘mejor’ Obra

··· ¿Alguna novatada al júnior? “No, pero es que yo estaba siempre con ellos, no era que subiese de vez en cuando. El que era bastante ‘cabrón’ para esas cosas era Popocho Modrego que venía de la cultura del Joventut pero el resto no. La putada era entrenar y no jugar. Eran tíos mayores y yo los respetaba”, responde Pío al tiempo que saca pecho al recordar aquellas 8.000 pesetas que cobró “para comprarme unas zapatillas” y sigue “indignándose” cuando recuerda la ocasión en la que el portero de Sar no le dejó pasar “porque no me creía que era jugador y me obligaba a sacar una entrada hasta que vino Carlos Calvo y le hizo entrar en razón”.

··· Y llegó su 1:27 de gloria. “La verdad es que no lo tengo muy claro, creo que fue contra un equipo de Madrid en el que estaban Antúnez y Abel Amón”, confiesa Furelos que enseguida bromea: “El resumen es que me supo a poco”. En realidad se estrenó en 1.ª B con victoria frente al Seguros Caudal, filial del Estudiantes, en Sar el 2 de noviembre de 1985. “Mi paso por el club no me valió para tener éxito con las mujeres, salgo en muchas más fotos de lo que mi vida en el club representó y creo que me conoce más gente casi ahora que en ese momento, pero realmente era un orgullo estar en el Obra”, apunta al tiempo que reflexiona: “La pena es que aún ahora mismo si te pones a pensar puedes hacer una lista de entrenadores de mucho nivel de Santiago pero jugadores... es curioso el tema”.