George Gervin, hielo NBA en la ACB

OPINIONES INVITADAS Tras abrir debate para esta sección en el foro de Facebook Ba-lon-ces-to, donde compartimos opiniones cerca de 25.000 usuarios, una de las personas que presenció in situ la eliminatora que selló la carrera del All Star George Gervin, aporta su visión de su sonado paso por nuestra ACB y el play off de descenso de 1990 disputado por TDK Manresa y Tenerife Número 1. Paco Pujol Pérez, exjugador y seguidor del club tinerfeño, todavía no ha olvidado que el Manresa de Gervin les eliminó: “A Gervin le vi aquí, en Tenerife, con el TDK, con Juanito De La Cruz y nos fastidiaron entre ambos. En esa temporada jugué en el Náutico y en el colegio nos dieron un carné para ver los partidos de toda la temporada 1989-1990. Mi primer entrenador en el Hispano Inglés, en categoría minibasket, fue el gran Pedro Ramos, que jugó en el Tenerife, Canarias etc... Recuerdo sobre esa eliminatoria que la canasta final, en el partido decisivo, fue obra de De la Cruz. Gervin parecía que no jugaba pero siempre promediaba más de 30 puntos. Eso año descendimos los dos equipos canarios, Tenerife y el Gran Canaria, ni hecho a propósito....” Ander Duo Trecet, desde San Sebastián, añade otro trazo sobre el as norteamericano: “Era muy elegante. Jugaba a cámara lenta. Una maravilla”. Desde Tarragona, Óscar Vidal completa el retrato: “Me encantaba esa pose que tenía en su etapa en Manresa de decir... Podría estar haciendo otra cosa pero... mira, voy a meter 40 puntos”.