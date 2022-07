Pogacar, de amarillo en el Tour de Francia mucho antes de lo previsto

Longwy (Francia). El maillot amarillo no aparecía en la programación de Tadej Pogacar al término de la sexta etapa, pero el esloveno, ambicioso y sin piedad, se lanzó a por la victoria ayer en un terreno que no es el suyo y, gracias a las bonificaciones, se enfundó la prenda que le designa como líder. El ganador de las dos anteriores ediciones y máximo favorito para la actual se ha mostrado imperial en todos los terrenos y ha dejado en papel mojado las intenciones de otros ciclistas de poner en cuestión su superioridad. A sus 23 años, su exhibición de fuerza de los dos últimos días no solo le ha llevado hasta el primer puesto de la general. Además, supone un golpe moral a sus rivales, que ven como se desvanecen las posibles grietas en su armadura. Pogacar tuvo que enfriar un poco los ánimos y asegurar que mantener el amarillo no es su prioridad. Por tercer año consecutivo, puede ganar en los Campos Elíseos. Luis Miguel Pascual