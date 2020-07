Prácticamente descartada la presencia de espectadores en el ‘play-off’

Las palabras pronunciadas ayer por la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, anunciando la imposibilidad de que accedan aficionados a los últimos partidos de liga en el fútbol profesional será la postura que se siga, también, en el play-off de ascenso a Segunda B, salvo que la situación sanitaria actual a raíz de la pandemia del coronavirus y las normativas vigentes experimenten un giro radical en las próximas fechas.

Compostela, Ourense CF, Arosa y Barco se darán cita a partir del 18 de julio en un Balaídos cuyas gradas, salvo sorpresa mayúscula, estarán vacías. Si al fútbol profesional, con todos sus medios y posibilidades, no se le otorga el derecho de abrir sus gradas, menos probable será aún en Tercera. Las palabras del CSD, en la figura de su presidenta, Irene Lozano, no son vinculantes, puesto que la decisión de permitir o impedir la presencia de espectadores se deberá tomar a nivel autonómico. No obstante, aunque la Secretaría Xeral es la encargada de decidir en esta materia, la postura de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) se inclina, prácticamente de forma unánime, por no solicitar que se abra la puerta a los aficionados.

El ente federativo y la Secretaría Xeral se reunirán en los próximos días para abordar distintos aspectos en torno a la planificación del play-off exprés en Balaídos. Y en ese encuentro, mientras la normativa a consecuencia del coronavirus siga siendo la misma, la Federación Galega no estaría por la labor de acoger público.

CONTRAS. Aunque en un play-off de ascenso se juega con la ilusión de miles de aficionados, tanto la situación sanitaria actual como las normas vigentes provocan que la presencia de público acabe generando más desventajas que ventajas.

En esta nueva normalidad, el porcentaje del aforo permitido para los recintos deportivos al aire libre no puede exceder de mil espectadores, una cantidad ínfima en relación al gasto que generaría abrir Balaídos a la afición. Además, los clubes deberían seleccionar qué aficionados acompañarían al equipo, al tiempo que sería imposible garantizar la distancia de seguridad en momentos como la celebración de un gol.