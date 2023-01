Presentación do HC Raxoi para a tempada 2022-2023

Hóckey. Onte tivo lugar á presentacion dos equipos do HC Raxoi para a temporada 2022-23. O acto tivo lugar no pavillón municipal de Vite, en Santiago de Compostela, ás 19.30 horas e a el asistiron entre outras autoridades a concelleira de deportes de Santiago, representantes da Universidade de Santiago de Compostela, o concelleiro de deportes de Muros e representantes do de Oroso, ademais dalgun colaboradores emoresariais. Presentáronse os equipos de base que compiten a nivel autonomico, así como o masculino e feminimo que compiten a nivel nacional. Redac.