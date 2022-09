Presentación do I Torneo de Baloncesto Cidade de Santiago-Trofeo Xacobeo

BÁSQUET FEMININO. A sede da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta (situada na rúa de San Roque, n.º 2) acolle hoxe, ás 11.30 horas, a presentación da primeira edición Torneo de Baloncesto Feminino Cidade de Santiago-Trofeo Xacobeo 21-22, que se disputará a vindeira semana en Santiago, os días 14, 15 e 16, coa presenza dos equipos da Liga Endesa Durán Maquinaria Ensino de Lugo, Tenerife Baloncesto e Spar Gran Canaria. O acto que se celebrará esta mañá contará coa presenza do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; da Concelleira de Deportes, Esther Pedrosa; da secretaria xeral da Federación Galega de Baloncesto, Susana Fuiza; do presidente do CB Rosalía, Ubaldo Rueda; do presidente da Fundación Fedesa, Ángel Cabana; e do xerente de Ulla Oil, Jesús García Rendo. REDAC.