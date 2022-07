FÚTBOL A zona sur de Santiago acolleu onte a presentación do novo equipo sénior da EDS Santa Marta, que está formado por rapaces que na súa maioría teñen menos de 20 anos e que na próxima temporada xogarán en Terceira Rexional. Durante o acto, que se celebrou no CSC de Santa Marta e que contou coa participación do presidente do club, Santiago Araújo, e os concelleiros de Deportes, Esther Pedrosa, e Centros Socioculturais, Javier Fernández, presentouse tamén a equipación, que luciron algúns dos xogadores e que inclúe o logo de Galipizza, principal colaborador do equipo. Araújo explicou que o club asume este ano o reto de ter un equipo sénior “coa ambición de seguir crecendo e ser unha referencia de Santa Marta”. Na súa intervención, Esther Pedrosa tamén destacou o crecemento do club e a súa implantación no barrio, mentres que Javier Fernández fixo fincapé nos valores que transmite. ECG