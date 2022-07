Presentación do Rallymix de Ribadumia: Lete Lasa destaca a forza do automobilismo galego

Ribadumia. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, acudiu este xoves á presentación da segunda edición do Rallymix de Ribadumia que terá lugar os próximos días 23 e 24 de xullo. Este ano a competición automobilística fai homenaxe ao habitual do Campionato de Galicia de Rallymix, falecido recentemente, Esteban Epi Pérez.

O mandatario galego encomiou nas súas verbas a labor de históricos coma Estanislao Reverter ou Santiago Ares para a apertura do camiño nesta disciplina en Galicia e a súa consolidación, dando así “os seus froitos en forma de pilotos de elite, futuras promesas, e grandes eventos deportivos a nivel nacional e internacional na nosa terra”.

Durante o seu discurso, o mandatario galego fixo alusión á relación que o viño, produto típico da terra, e a disciplina automobilística gardan, e á cal dende a propia organización do evento fan alusión nos carteis da proba deportiva e que representa a fereza, misterio ou a inmortalidade, valores representativos tamén da disciplina de rallymix.

A Secretaría Xeral para o Deporte ven financiando todos os rallyes do calendario galego nas distintas modalidades (asfalto, montaña e rallymix), cunha achega de 125.500 euros do total de 167.000 euros destinados á federación no 2022 (un 1,5% máis que en 2021), destinando 2.500 euros a cada proba do campionato galego de rallymix. REDAC.