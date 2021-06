Primo-Aythami, la dupla que pretende la SD Compostela para conformar su delantera

El Compostela se ha propuesto juntar a dos de sus principales referencias ofensivas de los últimos años en el mismo equipo. Los deseos del club pasan por contar con Primo, ya renovado, y Aythami Perera en su delantera, uniendo así a dos de los grandes goleadores que pasaron por el equipo durante las últimas temporadas. El futbolista canario ve con buenos ojos la opción de regresar al Vero Boquete, pero por el momento la propuesta del Compostela no parece suficiente.

Una de las intenciones de la dirección deportiva en este mercado es la de dotar al equipo de un segundo punta, a diferencia del pasado curso. El club vuelve a apostar por una baza conocida, como en su día hizo con Primo, intentando traer nuevamente de regreso a un futbolista que dejó goles y una gran pegada a nivel humano dentro del vestuario compostelanista.

Al Compostela le gustaría contar otra vez con Aythami, y a Aythami le gustaría volver a vestir la camiseta blanquiazul. Aunque las dos partes podrían parecer destinadas a entenderse, la operación no es así de simple. El atacante canario se revalorizó en su primera campaña en San Lázaro, dando el salto a Segunda B, donde militó durante los dos últimos campeonatos, primero en el Internacional de Madrid, y después en el Unionistas de Salamanca. La entidad presidida por Antonio Quinteiro no es el único comprador interesado en Aythami en este mercado, donde el gol es la variable que más cotiza.

Tras un primer contacto entre el Compostela y el jugador, el delantero no se mostró convencido con la oferta recibida. Sin embargo, en estos momentos la decisión parece estar más en manos del propio Aythami que depender de una nueva propuesta blanquiazul. La hoja de ruta del club no va a variar y no se estirará el brazo más que la manga. Si Perera puede amoldarse a lo que le plantea la dirección deportiva, jugará en el Compostela; de lo contrario, la operación se convertiría en poco factible.

DESEO. Aunque a nivel económico el Compostela no puede competir con otros clubes de mayor potencial, una baza a su favor puede ser el deseo del futbolista. Contactado ayer mismo por EL CORREO, Aythami expresa su deseo de que pueda llevarse a cabo su retorno al equipo. Y no es la primera vez que reconoce su buena predisposición para regresar, pues incluso el año pasado reconoció abiertamente que esperaba recibir una oferta tras el ascenso del Compostela a Segunda B, la cual no llegó.

“Yo le tengo mucho cariño al equipo (al Compostela), lo que viví fue la primera experiencia mía fuera de casa, y sí es cierto que yo igual esperaba esa llamada pero nunca llegó”, afirmaba Aythami a este periódico en enero, días antes de visitar el Vero Boquete en las filas de Unionistas.

A la espera de que puedan producirse nuevos contactos, el delantero canario se encuentra disfrutando de un viaje de vacaciones. Tras explicarle las condiciones que le puede ofrecer, parece poco viable que el Compostela tenga margen para moverse de las mismas. En cualquier caso, su regreso sería recibido con los brazos abiertos, siendo una pieza conocida por el técnico, Rodri Veiga.