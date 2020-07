“Queda mucha piedra que picar para llegar a algo como los Juegos”

Acaba de cerrar su etapa en Al-Qázeres para embarcarse en el proyecto de Gernika. ¿Con qué se queda de estos dos últimos años?

Me puedo quedar con muchas cosas. Deportivamente no fueron dos años fáciles, sabíamos en qué nivel estaba el equipo dentro de la Liga Femenina Endesa. Fueron momentos de luchar mucho, de dolores de cabeza... pero hemos disfrutado porque era un club humilde y el trabajo no era negociable. Yo siempre digo que podemos ganar medallas, llevarnos títulos, ganar muchas cosas, pero al final con lo que te quedas es con personas y con momentos. Cáceres es una ciudad muy parecida a Orense, de donde soy, y la gente es muy familiar. Me acogieron como si fuese su hija. En Navidad, que nos tuvimos que quedar allí porque teníamos partidos, me ofrecieron de todo, hasta su casa. Me quedo con la gente y con que confiaron en mí para ser una jugadora con mucho peso en ese equipo.

Era la capitana y más de una vez se tuvo que echar el equipo a las espaldas. Con su edad, ha tenido que ser todo un máster en madurez.

No estaba nada acostumbrada. Yo era de las pequeñas del equipo, y mira que el equipo era muy joven esta última temporada. Y la anterior era la más joven. Supongo que no suele tocar tener veintidós años y ser la capitana, pero yo, más que capitana, intentaba tirar dentro de la cancha. Es verdad que con veintidós años igual no tengo los galones suficientes para decirle a alguien que no haga esto o lo otro. Yo no soy capaz de hacer eso. Pero dentro de la pista me dieron mucha responsabilidad, a veces incluso más de la que me gustaría, pero eso me ha ayudado mucho para ser la jugadora que soy ahora.

Siempre ha hablado del gran vestuario que había en Al-Qázeres. Lo complicado va a ser volver a encontrarse un grupo humano igual.

Yo creo que no vamos a tener ningún problema, y más sabiendo más o menos todo el roster, no son gente para nada problemática, sino gente a la que le gusta currar y que le gusta mucho el básquet, no solo se lo toman como un trabajo. Yo siempre pienso que tienes que tener amor por esto para poder hacerlo. Creo que no vamos a tener ningún problema y vamos a conseguir ser una piña. Y desde el punto de vista deportivo es un salto.

Entiendo que lo que la lleva a firmar en Gernika es el deseo de seguir progresando.

Efectivamente. Desde que salí del Siglo XXI dije que quería dar pasos hacia adelante, pero siempre sobre suelo firme. No quería ni fliparme e irme lejos, ni no coger lo que realmente me merezco. Me quedé dos temporadas en Cáceres, creo que en ese momento era mi sitio, con las personas adecuadas y en el ámbito adecuado. Pero creo que ahora sí puedo estar capacitada para dar un saltito más, para volar un poquito más alto. Creo que es el paso adecuado, y fiché por Gernika porque la temporada pasada lo hicieron muy bien tanto en competición europea como en Liga. Es un club muy consolidado en la Liga Femenina Endesa, que sabe lo que hace, que tiene muy buena estructura, y a mí eso me da mucha confianza.

El hecho de poder debutar en competición europea también habrá sido un aliciente.

Es un aliciente, no un objetivo, porque no lo tenía como primordial, pero sí es verdad que me da un puntito más. La madurez y la experiencia se coge a base de competir, y cuando tienes dos competiciones igual es más fácil coger esa madurez. Tenía muchas ganas de enfrentarme a equipos europeos, que no sea solo el básquet español, sino otro básquet como puede ser el francés, el polaco... para realmente medirme también en otros ámbitos. Ha sido un puntito más que me ha hecho elegir Gernika.

¿Qué le parece el equipo que se está formando en su nuevo destino?

A mí me parece superbién. Ha renovado Nogaye, que la conozco de la selección y con la que me llevo muy bien, Itzi Ariztimuño, que es mi compañera de la selección, está Rosó, que es una jugadoraza... creo que voy a estar súper a gusto a nivel personal. Creo que son personas geniales y que les gusta esforzarse. Creo que este año la Liga va a dar un salto más, porque se están haciendo unos equipos increíbles, pero el nuestro no se va a quedar atrás.

Antes de decidirse por Gernika, en Al-Qázeres se convertía en la primera jugadora internacional en la historia de la entidad. Con un año por delante, ¿se ve con opciones de hacerse un hueco entre las doce elegidas por Lucas Mondelo para estar en los Juegos Olímpicos?

Creo que es muy difícil decir eso y llegar. Como siempre decimos mi padre y yo, queda mucha piedra que picar para llegar a algo por el estilo. Después de haber hecho una temporada muy buena, de habérmelo currado en mi equipo, que es a lo que yo me debo, el premio al trabajo bien hecho es ir a la selección. Ojalá haga muy buena temporada, ojalá me llamen para ir a la selección, pero creo que es muy difícil. Estamos hablando de un equipo campeón de Europa, subcampeón de los Juegos Olímpicos... son palabras mayores. No es imposible, pero no es fácil.

Después de una trayectoria más que exitosa en las categorías inferiores de la selección española, con seis medallas en Europeos y una en un Mundial 3x3, ¿el salto al combinado absoluto resulta realmente grande?

Saltar a la selección era impensable. Pensaba que cómo me iban a llamar si es una pasada, yo las veía por la tele y se me cae la baba. El salto es muy grande. Es verdad que en categorías inferiores de la selección hay gente muy buena y de nuestra edad probablemente seamos las mejores de España, pero la selección absoluta es diferente. La Liga Femenina Endesa te da un ritmo muy bueno, pero llegas a la selección y es un ritmo totalmente diferente. Parece que no ves el balón, hasta que no entrenas dos o tres veces te parece hasta difícil seguir el ritmo. Es un salto muy, muy grande. En categorías inferiores yo jugaba con gente de mi edad, o como mucho, uno o dos años mayor. En la selección juego con Laia Palau, que tiene el doble de mi edad. Es muy diferente.

Aunque al Preolímpico solo llegó Tamara Abalde, en la última convocatoria en la que estuvo usted Lucas Mondelo tuvo que hacer tres llamadas a Galicia, uniéndose también María Araújo, otra de las más jóvenes. Poco a poco van ganando peso.

Estamos metiendo la patita, haciéndolo muy bien durante la Liga para que la recompensa sea ir a la selección. Son jugadoras muy, muy buenas, e igual en nuestra posición las jugadoras no son mayores. Yo siempre pienso que se tienen que ir también las mayores para que entremos las nuevas, pero que vayas entrando en dinámica, haciéndote un hueco en las concentraciones, te va a dar un pequeño impulso para estar ahí el día de mañana.

¿Qué es aquello en lo que debe mejorar para, como dice, acabar de meter la patita?

Siempre he sido muy autoexigente, pero en el básquet era demasiado. Me autoflagelaba por fallar una canasta. Mi padre siempre me dice que hay que relativizarlo todo, que ni todo es tan bueno cuando ganas ni tan malo cuando no sale bien. Eso lo he ido cambiando pero me queda muchísimo. Me tomo las cosas demasiado a pecho. Aunque sé que no tiene que ser así a veces pienso que el básquet es de las únicas cosas que probablemente haga bien, entonces siempre quiero más y más.