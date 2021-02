Queda temporalmente suspendido el expediente al Fuenlabrada y a LaLiga

··· El futbolista Lucho García, de nacionalidad colombiana, guardameta del Deportivo, se mostró muy contento por haber debutado en Liga con el conjunto gallego el pasado domingo ante el Guijuelo (1-0), frente al que dejó la portería a cero, y reconoció que disputó el partido con la “nariz rota” tras una fractura días antes en un entrenamiento.

··· “Jugué con la nariz rota. Fue un riesgo que tomé yo. Hablé con el entrenador y le dije que, independientemente del plan que tenía de sacarme o no de titular, quería ir convocado. Me preguntó cómo me veía y le dije que jugaría sin máscara. Elegí ser valiente y, si ya la tenía rota, que me la rompiera otra vez”, explicó.