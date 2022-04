“Quiero ganar en San Lázaro, que el Arosa se salve y que el Compostela vaya al playoff”

¿Como está después después de este regreso a los banqullos?

Estoy bien. Supercontento. Estoy en una casa que conocía como futbolista. Estuve en dos épocas, y en la segunda coincidió con el nacimiento de mi hijo, Borja, que ahora tiene 23 años. Sé que es una casa con una historia enorme a nivel autonómico y español, porque es un club representativo de Galicia. Por eso no dudé ni un momento cuando me preguntaron si querría llegar a dirigirlo, incluso, en Tercera. Pero yo lo quiero entrenar en Segunda Federación, que es lo que vamos a pelear ahora, para no bajar.

¿Con qué se ha encontrado al llegar a su nuevo equipo?

Con un vestuario muy sano, algo que ya sabía, porque a la mayor parte de los futbolistas los conozco a nivel individual y personal. Sabía que estaba muy unido, y cuando llegué, lo vi así. Es la única situación a la que te agarras. Cuando estás abajo, siempre suele haber fractura, pero no es este caso. Es una ventaja muy grande. Mi labor es tratar de cambiarles el chip a nivel mental y anímico. Han hecho una primera parte de la temporada muy buena, pero ahora ven que en la segunda no están tan bien y les genera muchísimas dudas. Ese es el problema. Si rendimos al nivel que mostramos contra el Pontevedra, creo que en estos cuatro partidos vamos a andar muy bien, pero hay que mantener ese nivel.

¿La mejoría que necesitaba el Arosa era más anímica que de carácter futbolístico?

Cuando estás abajo pasa de todo. El fútbol es un estado de ánimo. Siempre hay problemas anímicos y futbolísticos. La cabeza ayuda mucho. Tengo mi idea y mi filosofía de juego, pero tengo que adaptarme a las características de mis jugadores. En todos los equipos en los que estuve jugué de diferente manera. Aquí tengo que adaptarme porque acabo de aterrizar y la plantilla es la que hay. Quedan cuatro partidos de liga. Sería un grave error que tratara de implantar un modelo de juego a falta de cuatro o cinco partidos, porque fracasaría estrepitosamente.

Su estreno no estuvo mal: empató contra el Pontevedra, que era el líder y uno de sus exequipos. Ahora se mide al club en el que se formó y debutó. ¿Qué supone este partido para usted?

Nunca lo oculté. Fueron muchísimos años como jugador. Desde infantiles hasta el primer equipo. Fueron diez años. Pero ahora estoy en otro club Todo el mundo sabe que el Compostela es mi equipo, nunca lo oculté, lo dije mil veces. Ahora estoy defendiendo los colores de una entidad a la que le tengo mucho cariño, como le tengo a otros equipos que entrené. Gracias a Dios, en todos los equipos en los que estuve, de momento, me apetecía entrenarlos. Nunca estuve en un club en el que no me quedase más remedio que cogerlo. Me siento un privilegiado por eso. Me voy a enfrentar a un equipo que es mi casa. Nací en Teo, estoy muy orgulloso de ello, pero vivo a muy pocos metros de San Lázaro. Siempre es un partido muy especial.

Está en el Arosa, club al que quería entrenar, ha estado en el Pontevedra, al que ha vuelto encantado. ¿Es el Compostela el club que le falta para completar la trilogía?

Sí. Está claro. No lo entrené porque no se dio. No sé si se dará o no en el futuro. Por el momento me debo al Arosa y me siento superorgulloso de haber firmado con ellos. El futuro nadie se imagina cómo será. Luchas y peleas por algo, pero nunca sabes qué deparará. Hay que vivir día a día.

¿Qué se imagina Luisito que va a pasar en el encuentro?

Intuyo, más o menos, cómo va a ser el partido. Otra cosa es la realidad. En el fútbol siempre tienes que estar atento a lo que el rival te haga. Prevés una cosa y quizás el contrario te sale con otra. Hay que estar muy concentrados. Y el entrenador más que nadie. Espero que el partido vaya por unos derroteros que creo que se pueden dar, pero en 90 minutos hay tantas variables en el juego que nunca sabes por dónde te va a sorprender el adversario, y eso obliga a estar atento. Tengo muy clara la manera de jugarle al Compostela, salvo algunos matices que hasta última hora no definiré.

Antes de firmar por el Arosa ha seguido mucho la Segunda RFEF. ¿Le gusta este Compostela?

Sí. Pero ahora no quiero hablar de los rivales, porque bastante tengo con mirar para lo mío. El Compostela tiene una muy buena plantilla. Eso no se le escapa a nadie. Hizo una primera vuelta muy buena, pero el fútbol tiene estas dinámicas. En estos momentos no puedo valorarles. Me llega con el Arosa ahora mismo.

Con lo apretada que está la clasificación ahora mismo en la Segunda División RFEF. ¿Ve al Arosa peleando por algo más que la permanencia?

Yo solo veo el tener que ganar al Compostela. Ahora mismo estamos en puestos de descenso y hay que superar a muchos equipos. La única manera de salir de ahí y superar equipos es ganando. Quedan cuatro partidos. Tengo claro que no podemos fallar. Hay equipos sin margen de error, y uno de ellos somos nosotros. Tenemos que ganar sí o sí el domingo porque se nos va la vida. Y se lo tengo que inculcar a los futbolistas.

¿Qué le ha pedido a sus jugadores al llegar a su nuevo puesto?

Cuando firmas en un club, lo primero que tienes que tener es compromiso y dedicación profesional al 100 %, ganes un euro o ganes mil. Ellos saben que cuando son futbolistas míos deben tener un compromiso máximo, para pelear y defender la camiseta, en este caso, del Arosa. Después es un deporte y saben que a nivel táctico tienen que estar muy concentrados, porque tácticamente soy exigente.

En esa exigencia táctica ¿ha hecho muchos retoques de cara a reahacer la marcha del equipo?

Ahora mismo sé que no puedo meter muchas cosas a los futbolistas porque los puedo bloquear a nivel mental y no lo quiero. Tengo que dar unas pautas muy sencillas, eso también lo tengo claro, pero lo tienen que asimilar muy rápido. Estoy contento por lo bien y rápido que asimilaron la manera en la que jugamos el otro día ante el Pontevedra.

¿Cómo ha transmitido el mensaje para que cale tan rápido?

Mi manera de ser engaña mucho. Entre lo que se ve desde el espectador y lo que soy, hay un abismo de distancia. A muchos les sorprende, a otros no tanto porque, en el fútbol, nos conocemos todos. Soy un entrenador muy cercano al futbolista y le digo las cosas tal cual, como creo que tiene que ser. No les puedes engañar nunca.

Elija. ¿Perder el domingo y que el Arosa se salve? ¿Ganar y que el Compostela llegue al playoff?

Ganar en San Lázaro, salvarnos y que además el Compostela se pueda meter dentro del playoff.