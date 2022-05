Quiles, del Deportivo, se muestra muy optimista

A Coruña. El delantero del Deportivo Alberto Quiles rescató la parte buena de no tener asegurada aún la segunda plaza del grupo I de Primera RFEF de cara al playoff de ascenso a LaLiga SmartBank ya que eso supondrá que el equipo llegue a las eliminatorias “con todos los sentidos puestos”.

Después de haber perdido el tren por el ascenso directo, el Deportivo defiende la segunda posición de la clasificación, que da ventaja en el playoff ya que con dos empates le bastarían para certificar su regreso al fútbol profesional.

“Al final, si tuviésemos la segunda plaza asegurada, te puedes relajar un poco más, pensar en el playoff más que en estos partidos, pero al no tenerla, va a hacer que sigamos con todos los sentidos puestos en estos partidos y en llegar con las pilas a tope a la promoción de ascenso. No te voy a decir que estemos contentos de no tenerla asegurada, pero nos puede venir bien en cierto modo estar jugándonos algo”, comentó en una rueda de prensa.

El jugador onubense, que ha marcado en sus seis últimos partidos, recibió el trofeo Estrella Galicia como mejor jugador del Deportivo en el mes de abril.

“Me gustaría acabar Pichichi de la categoría”. EFE