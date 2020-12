Quince equipos renuncian a competir en 1.ª Galicia

COMUNICADO Un total de quince equipos de Primera Galicia, pertenecientes al Grupo 2 (subgrupos de la Costa y Santiago) emitieron ayer un comunicado en el que se oponen competir en la presente temporada, cuyo comienzo está previsto a partir de enero. SD Agolada, CD Baio, CD Belvís, Cordeiro CF, Corme CF, CF Dumbría, Esclavitud SD, Flavia SD, Mazaricos CF, Puenteceso SD, Soneira SD, CCD Taragoña, SD Tordoia, CD Unión y Val do Ulla UD son los clubes firmantes. En el escrito responden a la intención de la Real Federación Galega de Fútbol de comenzar la temporada el 31 de enero, defendiendo que son “entidades sociais e debemos ser exemplo de conduta e responsabilidade coa sociedade nesta crise sanitaria que estamos a vivir, en particular cos nosos directivos, xogadores, familiares e amigos”. “Deste xeito expresamos a nosa decisión irrevogábel de non inscribirnos para iniciar a tempada 2020-21”, añaden. ECG