Quinteiro va a poner una querella a la directiva del Compostela

Confirmada anteayer por el Compostela la exclusiva de EL CORREO sobre el plan de devolver al Compos a la élite con la entrada como inversores de un grupo liderado por el jugador compostelano del Betis Borja Iglesias y el exfutbolista Esteban Granero, y los empresarios Agrasar, Ignacio Calles González y Juan Carlos de Andrés, ayer el expresidente albiazul, Antonio Quinteiro, movió ficha en contra.

Quinteiro convocó anoche a las peñas del Compostela en base a este comunicado:

“A la vista de la negativa absolutamente injustificada de la actual directiva de la Sociedad Deportiva Compostela a facilitar documentación e información sobre los nuevos socios, así como en relación a los asuntos del orden del día de la próxima asamblea, yo Antonio Quinteiro, me veo obligado a presentar una querella penal contra la Junta directiva actual, así como contra cualquier directivo o socio futuro que persista en la misma actitud”.

Y añade: “Todo ello dados los delitos societarios que pudieran haber cometido (abuso de posición dominante), administración desleal, falsedad y apropiación indebida de las Marcas de mi propiedad. Y ello a pesar de los explícitos burofaxes que he enviado al Club y a la Directiva en las últimas semanas”.

Quinteiro prosigue en dicho comunicado así: “Además, se me ha aportado un acta que difiere del borrador en su día remitido, que no recoge mis manifestaciones sobre la situación contable y financiera y las cantidades que se me adeudan y que ni tan siquiera está firmada por la persona que puede legitimar la misma”.

Por último, el ex presidente del Compos también anuncia en su comunicado que emprenderá acciones legales.

“Iniciaré acciones legales contra los directivos actuales y futuros que persistan en la misma actitud, al resultar todos ellos estatutaria y legalmente responsables al ser el Compostela legalmente una asociación, en reclamación de las cantidades adeudadas por importe de 2.818.000€ , y que según el propio informe auditor externo que solicito la actual Junta Directiva a la empresa A.G.C. S.L.P. y remitido a mi persona por uno de los directivos, el cual arroja un resultado de 1.851.272,11 euros (al cual muestro mi inconformidad debido a los comprobantes que tengo en mi poder y que podré demostrar en el futuro)”.

Ante eso, la actual Directiva ya indicó hace días su desacuerdo con lo que expone Quinteiro y su apuesta por la entrada del proyecto de Borja Iglesias, Granero y Agrasar.

Desde la actual Directiva del Compostela señalan también que la incorporación de los citados empresarios como “socios de número” de la entidad se acordó en una reunión hecha el pasado 29 de noviembre,” aunque ahora deberá ser ratificada por la Asamblea General, que se reunirá el próximo 21 de diciembre para aprobar la misma y posibilitar que los nuevos socios puedan tomar posesión “cuanto antes”.

Según ellos, los nuevos inversores presentaron una carta de compromiso que, “ponía encima de la mesa una serie de medidas que aseguran la viabilidad económica, social y deportiva del club a medio y largo plazo”, lo que relanzaría al Compostela.