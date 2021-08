Ramón García desea menos locura en lo económico

PRESIDENTE El presidente del Santiago Futsal, Ramón García Seara, que presentó al nuevo técnico, confía en que esta temporada, con el equipo en Segunda B, el club no viva los sustos económicos de las pasadas, “nas que levamos uns cantos, e algún gordo. O nivel de gasto baixa dun xeito determinante, e temos que intentar manter o nivel de ingresos; con iso, empezar a pechar moitos dos temas do pasado, que aínda quedan algúns últimos pagos por facer. A nivel concursal estamos xa na fase de débeda subordinada, no primeiro ano, que xa é moito máis baixa, non son os pagos que había de débeda privilexiada e débeda ordinaria, que ademais de coincidir os dos dous primeiros anos eran cantidades moi altas, porque respondían obviamente á débeda que había”, explicó.

Ramón García no ocultó que la situación vivida por el Santiago Futsal no fue fácil de llevar. “Esperemos que (la campaña en Segunda B) sexa tranquila, ao non ter que precisar tantos cartos para o desenvolvemento da temporada en si e incluso poder satisfacer débedas do pasado. A economía é básica. Estes anos estar no club foi unha tolemia. Se a economía empeza ser un pouquiño estable, a propia relación directiva-xogadores é máis levadeira, non hai a crispación continua e a xente está máis contenta”. a. pais