Récords para todos los gustos

DA MIEDO Hay cosas en el mundo del deporte y más concretamente, del fútbol, que deben preocuparnos porque no es de recibo que las decisiones, acertadas o no, de un colegiado en un determinado partido acaben por convertirse en amenazas de muerte al presidente del Comité Nacional de Árbitros, Luis Medina Cantalejo. Algún aficionado del Betis no digirió de buena manera el arbitraje que sufrió su equipo en el campo del Rayo Vallecano y no se le ocurrió otra cosa que, aprovechando las redes sociales, amenazar tanto a Medina como a su familia lo que provocó que miembros de las fuerzas de seguridad montasen vigilancia en las proximidades de su domicilio en previsión de que pudiese pasar algo grave.