Pedro Barthe, periodista con carácter

OPINIÓN INVITADA Antonio Sánchez, periodista deportivo fan de Petrovic, un compañero conocido, entre otras labores, por narrar partidos de NBA en Movistar+, e impulsor de un recomendable proyecto en Youtube llamado Basket and Life, acepta opinar para EL CORREO sobre Pedro Barthe: “Me parece alguien que fue fundamental en el bum del basket de los años 80... ya estuvo en Los Angeles 84. Junto a Ramón Trecet, fue uno de los periodistas más importantes de los años 80 y 90, ellos nos acercaban el baloncesto no solo ACB, sino también el europeo y también la NBA, aunque de eso se ocupó más Trecet con Cerca de las Estrellas (estrenado en 1988), Barthe fue narrador habitual del basket durante muchísimo tiempo y recuerdo que tenía un estilo bastante peculiar. En la final del Mundial de los Juniors de Oro, en Lisboa (1999), me acuerdo de que se puso a rajar a lo bestia de los árbitros, en una de las mayores rajadas que he escuchado nunca... y no fue la única, era muy particular. Era muy de la Penya, y quizá un pelín antimadridista seguramente, pero me parecía un buen comentarista y además un periodista que sabía mucho de baloncesto”, concluye Antonio.

CURIOSIDAD: La primera aparición de Barthe en un partido de baloncesto televisivo fue en 1981, durante el triunfo del Joventut Badalona (patrocinado por Freixenet) sobre el Carrera Venezia. Antes, trabajó en la propia TVE con Nacho Rodriguez Márquez y presentó Polideportivo, donde compartía plano con Sergio Gil.