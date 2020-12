Redoble de mala suerte en el Obra: positivo por COVID de un jugador

Decía ayer el directivo Rafael Silva medio en broma medio en serio -porque en Galicia sabemos que habelas hailas- que el equipo o “tendría que ir al Corpiño o contratar a un exorcista”, porque la plaga de contratiempos, lesiones y más incidentes de un 2020 ya pésimo a causa de la pandemia, no les estaba dando tregua. Especialmente descorazonador está siendo este fin de año, pues si el pasado fin de semana era el capitán Pepe Pozas quien se lesionaba el tobillo y causaba baja ya en Murcia el domingo, la derrota del Monbus Obradoiro ante el cuadro rojillo añadía dos nuevo damnificados, Rafa García y Álvaro Muñoz... a expensas de que ayer por la mañana estalló la bomba definitiva: un jugador había dado positivo por coronavirus.

Enseguida la entidad activó el protocolo anti-COVID y se confinaba tanto al afectado como al resto de la plantilla a la espera de conocerse el resultado de las PCR a los que se les sometió por la tarde.

Fue el propio Rafael Silva, consejero del club y director del grupo HM Hospitales en Galicia quien confirmaba que, a diferencia de lo que había ocurrido en la primera jornada de Liga -cuando se produjo un falso positivo como consecuencia de la carga viral que aportaba un jugador que había padecido ya la enfermedad con anterioridad-, esta vez el afectado mostraba síntomas relacionados con la COVID. “Este virus es muy raro, se puede comportar de una maneras muy raras. Hay que esperar a las pruebas de confirmación para ver qué es lo que puede pasar, pero todo parece indicar que es un positivo”, argumentaba.

A las 19.00 horas el club publicaba la confirmación tras el resultado de una doble prueba de antígenos”. “El miembro del equipo se encuentra aislado en su domicilio”, añadía el comunicado e insistía en que el Obra “ha seguido las indicaciones establecidas en el protocolo aprobado por la ACB y el CSD”.

Ahora se trata de esperar. Los jugadores y el cuerpo técnico permanecen confinados aguardando noticias, pues según el número de casos que se puedan producir el encuentro del domingo ante el Estudiantes no se jugaría. De acuerdo a lo estipulado por el reglamento con “al menos 3” el partido se aplazaría. Todo lo que baje de esa cifra supondría solo aislar a los positivos con el correspondiente tiempo añadido de recuperación y posterior cuarentena.

Cabeza fría. Si mañana por la noche el deseo unánime cuando toque tomarse las uvas será el de pedir salud, en el Obra seguro que los habrá que pedirán ración doble. Rafa Silva es tajante cuando pone las cifras sobre la mesa. “Hoy lo hablaba con el médico y es que hemos tenido siete lesiones de tobillo este año. En todas las temporadas ACB, en las nueve, fuertes hemos tenido solo tres”, meditaba. “Nuestro base está sin jugar (Ozmizrak), Pepe a ver si se recupera y Rafa, que venía con una proyección muy buena tiene para cierto tiempo después de la fractura de la mano que además fue en la primera jugada del primer minuto de partido. Es una desgracia. A ver cómo nos reponemos”, meditaba.

El granadino fue operado en la noche del lunes por los doctores Miguel Hermida y Sergio Pombo de una doble fractura en los dedos meñique y anular de su mano derecha y causará baja para las siguientes ocho semanas.

A su vez, se desveló ayer también que Álvaro Muñoz sufre un esguince de tobillo con edema articular. ¿Podría jugar ante el Estudiantes? “Él dice que sí. Es muy duro, es todo pundonor, pero hay que ver cómo evoluciona ese tobillo para no poner en peligro no solo ese partido, si no el resto de la temporada. Es pronto, habrá que ver cómo evoluciona”, admitía Silva.

Tampoco se atrevía a adelantar cuándo regresará Pozas. “No hablé con él, pero si tiene una posibilidad entre mil de jugar estará porque es todo compromiso e implicación. Si está en condiciones mínimas lo hará porque él es así, pero también hay que tener la cabeza fría”, insistía.

Pese a las circunstancias, y queriendo poner humor a tanta mala noticia, sonreía Silva cuando se le deseaba ¡suerte! ante el panorama de estos días. “Justicia”, reclamaba mejor.