Reencuentro como despedida en el Monbus Obradoiro-UCAM Murcia

Apenas será un “hola y adiós”, un reencuentro tan ansiado como breve a modo de aperitivo de un curso 2021/22 que se prevé más cercano a la vieja normalidad. El Monbus Obradoiro recibe en el Multiusos Fontes do Sar (18.30 horas) al UCAM Murcia y al obradoirismo, con unos 1.300 privilegiados en las gradas que podrán ver por primera vez in situ a Kassius Robertson, Laurynas Birutis, Steven Enoch y compañía; sabiendo que la Liga Endesa seguirá acudiendo cada quince días a Santiago a partir de septiembre. Con el objetivo cumplido, llega el fin de fiesta.

En el aire flota el olor a posibles despedidas, pues las consecuencias económicas de la pandemia de COVID y de un curso sin público obligarán a replantear el proyecto a todos los niveles. Podría ser el último encuentro en Sar de Moncho Fernández, o del cuerpo técnico que lo ha acompañado en el banquillo obradoirista desde 2010. También la continuidad del capitán Pepe Pozas es una incógnita, además de la del resto de protagonistas de una campaña tan convulsa y difícil como, en último término, exitosa al cumplir la meta fundamental del club.

EN EL AIRE. ¿Será el último baile en la Caldeira? Moncho Fernández respondió ayer a la pregunta de si sería un partido especial al estar sin despejar su continuidad. “Cuando esté sentado en ese banquillo mi única preocupación va a ser intentar dirigir al equipo, hacerlo lo mejor posible e intentar ganar el partido. Todos mis sentimientos, o todas mis atenciones, van a estar centradas en el partido”, subrayó el técnico del Obradoiro en la rueda de prensa previa. Todo lo que concedió el santiagués ante los medios es que probablemente la próxima semana se sentará con el club para hablar del futuro. Hasta entonces, los cinco sentidos en el UCAM Murcia (hoy) y el Burgos (domingo).

Y en este penúltimo encuentro de la temporada, último en Sar, los focos se dirigirán en buena medida a los asientos de los espectadores. Será el primer envite con público en la Liga Endesa desde marzo de 2020, hace una eternidad, y el objetivo del Obradoiro será exhibir su mejor cara para todos aquellos que desde casa han sufrido, han gritado, han animado y han celebrado.

“A los que van a poder venir, que lo disfruten, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que les merezca la pena venir. Estamos deseando vernos, sabemos que están ahí detrás de las pantallas, de las redes sociales, de los mensajes de WhatsApp... Todo el año nos han acompañado y poder vivir con ellos un partido va a ser muy especial”, reconoció Moncho Fernández. “A los que no van a poder venir, que ojalá esto sea el inicio de esa normalidad en la que ya todo el mundo pueda volver a disfrutar de estas cosas”.

El entrenador de Pontepedriña también se alegra especialmente por los jugadores que no han podido experimentar lo que es jugar con la Caldeira detrás: “Por ellos sí me da pena que no hayan vivido lo que es escuchar el Miudiño, que te anime Sar cuando las cosas no van bien o cuando van bien. Es una experiencia que no te la pueden contar, hay que vivirla”.

SIN LIMA. Deportivamente, se citan en Sar el decimocuarto y el decimotercero de la clasificación de la Liga Endesa, ambos sin opciones de alcanzar la zona de play-off. Una victoria por más de diecisiete puntos permitiría al Obra aspirar a escalar una posición en la última jornada, mientras que cualquier otro resultado implicaría pelear por conservar la decimocuarta, con el único riesgo de descender una.

Álex Suárez es duda en el bando local por una lumbalgia aguda, aunque Laurynas Birutis parece listo para reaparecer tras dos partidos ausente. Enfrente, un adversario sin Augusto Lima, su referencia interior, pero con muchos de los argumentos que los han llevado a conservar opciones de disputar el play-off hasta su derrota del pasado sábado frente al Andorra. “Han hecho grandísimos partidos y tienen un estilo muy definido tanto en lo defensivo como en lo ofensivo”, señala Moncho, quien destaca del Murcia el alto ritmo de juego, su velocidad al contraataque, su poderío en el rebote ofensivo... “y con un estilo defensivo de los más agresivos de la Liga”.

No estará Lima pero sí Kostas Vasileiadis, fichado en abril. Su técnico, Sito Alonso, lo celebra. “La vuelta del público es un aliciente importante para los jugadores. También me alegro mucho por Kostas, que no es lo mismo que un jugador tan importante para la historia de ese club vaya a Santiago con público que sin él”, dijo ayer.