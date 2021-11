Regresa el Rosalía a casa para continuar sumando y creciendo

Son quintas en la clasificación; suman ya tres victorias -dos de ellas a domicilio-, y solo han perdido -con una de las derrotas en la prórroga-, frente a los dos equipos invictos del grupo -Arxil y Adareva-; presumen de la tercera mejor defensa del campeonato pues apenas sí reciben 55,2 puntos por encuentro... pero el verdadero valor del Institutos de Compostela-Xunta de la Liga Femenina 2 es que sus logros los ha conseguido con una plantilla extremadamente corta (Sara Corredoira continúa de baja y lo será durante al menos un mes) y sin cerrar aún la incorporación de una o dos pívots que doten de más consistencia y equilibrio a su juego.

Cuando otro plantel tendría más que justificado bajar los brazos, el conjunto colegial asoma más que nunca la cabeza, y con esta actitud afronta esta tarde (17.00 horas) el partido frente al Cortegada, un rival fuerte, sobrado de experiencia y calidad, que acude a Santiago con la necesidad de engancharse al grupo de la cabeza de la tabla.

“Por número no hay problema porque tenemos nuestra cantera. Siempre entreno con 12 o 14, pero estamos bajo mínimos en cuanto a jugadoras interiores y en cuanto a experiencia”, confiesa Chiqui Barros que reitera su confianza en júniors como Natalia Hermo y Marta Sanmartín, ambas de primer año, así como en Lucía Pumares. “Hay cosas externas que nos han hecho daño por falta de seriedad de gente ajena al club que no ha cumplido sus compromisos, ya que si una jugadora está fichada desde agosto, qué se puede decir”, lamenta el entrenador. “A partir de ahí el proyecto no depende de un resultado ni de una jugadora. Para mí la cantera sigue siendo lo más importante aunque sé que habrá muchas dificultades porque estamos haciendo un sobre esfuerzo en todos los aspectos, en el físico y en el mental . Disfrutamos del proceso, que es lo bonito”, insiste el ferrolano.

“Necesitamos algo más porque, por ejemplo, ante el Cortegada volveremos a jugar en un inferioridad manifiesta en el juego interior y siempre vamos al límite”, redunda Chiqui Barros al tiempo que a base de trabajo y de pizarra va buscado soluciones para poder parar a un conjunto arousano lleno de jugadoras veteranas y de calidad.

Gran potencial. “Es un equipo que increíblemente va por detrás de nosotros -son octavas con dos victorias-, con un potencial enorme, para mí un candidato para estar entre los cuatro primeros sin ninguna duda. Pero lo que siempre digo: si hacemos muy bien las cosas tendremos opciones de ganarles”, asevera el entrenador del Institutos de Compostela-Xunta. “Cuentan con Sara Gómez, probablemente la mejor nacional de la categoría, una tiradora como la americana Loven, y un juego interior poderosísimo con Sedlakova y Ayitso. Tienen a Cris Loureiro, a Nuria Chorén (ex jugadora del Rosalía), a Zeltia Presas, es el equipo que mejor utiliza la línea de 3 de la competición... conocemos al rival pero también cómo hacerles daño y en eso es en lo que nos centramos”, subraya.

Un dato objetivo. Preguntado sobre el dato de que el equipo compostelano cuenta con la tercera mejor defensa de la Liga -solo por detrás del Arxil y del Almería- Chiqui Barros apostilla “que además lo logramos sin especular en ataque, porque nos gusta jugar con muchos tiros, pues es raro el partido que acabamos con más posesiones que el rival”. “También estamos haciendo un trabajo de rebote descomunal, muy por encima de nuestras posibilidades. Vamos a ver si somos capaces de mantenerlo”, apostilla.

Esta tarde, a partir de las 17.00 horas, el cuadro colegial buscará su cuarto triunfo en casa con una convocatoria en la que, además de las seis jugadoras séniors, echará manos de Marta López e Inés Herrero, del equipo que milita en la 1.ª División Nacional, junto a las jugadoras júniors Marta Sanmartín y Lucía Pumares.