Regresa la vela a Sanxenxo de mano del Trofeo Xacobeo

Sanxenxo vuelve a convertirse este fin de semana en epicentro de la vela con la celebración, desde este viernes y hasta el domingo, del Trofeo Xacobeo, una cita que es campeonato de España de la clase 6 Metros y última prueba del circuito de la Copa de España de dicha clase.

El campeonato, que seguirá todas las medidas de prevención por el covid-19, reunirá a una flota internacional de barcos de la clase 6 Metros que competirán en dos categorías: Open y Clásicos.

“Algunos de los mejores barcos y regatistas internacionales estarán compitiendo en nuestra ría y sabemos que la prueba ha despertado gran interés en la flota mundial. Cumpliremos escrupulosamente con toda la normativa sanitaria e intentaremos dar la mejor imagen de Galicia en el mundo a pesar de las dificultades que estamos viviendo”, señala el presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos.

Entre los inscritos en este Trofeo Xacobeo figuran el vigente campeón europeo y mundial de la clase 6 Metros, el Bribon 500, con el patrón gallego Pedro Campos a los mandos y que cuenta entre su tripulación con el primer medalla de oro olímpica de la historia de la vela española, Jane Abascal. También navegarán en Sanxenxo otros nombres conocidos de la vela como Laureano Wizner y Enrique Cameselle, a bordo del Caprice, patroneado por Iñigo Echenique; Javi Porto, campeón mundial de Vaurien, a la caña del Berta; o el regatista y entrenador de clases olímpicas Diego Fructuoso.

La celebración de las primeras pruebas se iniciará a partir de las 14.00 horas, con un máximo de dos pruebas previstas para esta primera jornada. El sábado la cita en el agua será a las 13.00 horas mientras que el domingo la salida de la primera regata del día se adelanta a las 12.30 horas.

El Trofeo Xacobeo contará con un seguimiento online en tiempo real durante su celebración gracias al programa Estela. Éste estará disponible cada jornada desde media hora antes de la salida de la primera regata.

APOYO. Pedro Campos, presidente del RCNS, destacó el esfuerzo que el club y su personal han puesto para que este campeonato pueda llevarse a cabo y ha querido resaltar su agradecimiento a todos los que lo harán posible: “Quiero agradecer a la Xunta de Galicia, a través del programa Xacobeo, así como al Concello de Sanxenxo y al resto de patrocinadores su apoyo. La celebración de esta prueba será de gran importancia para asegurar el éxito en la organización de los dos grandes eventos (Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo) que tendrán lugar en Galicia en los dos próximos años”.

Por su parte, Alfonso Rueda, vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, quiso destacar que “coa celebración desta prestixiosa proba deportiva en Sanxenxo, Galicia sitúase como líder no turismo deportivo do máis alto nivel. Un turismo que xera un altísimo valor engadido, que ten un impacto económico a longo prazo e que xera prestixio a nivel mundial”.

“Un evento que contará con todas as medidas de seguridade sanitaria e na que se respectará escrupulosamente toda a normativa anticovid. O desta fin de semana será o primeiro dos tres Campionatos que acollerá Galicia nos dous vindeiros anos, facendo recalar no noso territorio algunhas das embarcacións e regatistas máis importantes do mundo”.

Para el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, “es una satisfacción acoger el Campeonato de España de Vela 6 Metros, (...) prólogo del Europeo y el Mundial que se celebrarán en 2021 y 2022 en Sanxenxo”.

El Trofeo Xacobeo está organizado por el RCN Sanxenxo y es puntuable para el Desafío Nao Victoria, que conmemora el V Centenario de la primera vuelta al mundo a vela y se enmarca en el programa del Xacobeo 2021.