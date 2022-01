Regresará a Copa Gallaecia ao calendario futbolístico

Santiago. A Real Federación Galega de Fútbol, representada polo seu presidente, Rafael Louzán, e polo seu vicepresidente, Fernando Iglesias, e as asociacións do norte de Portugal firmaron este martes a volta da Copa Gallaecia ao calendario futbolístico. O evento terá lugar entre os meses de setembro e outubro.

O acordo formalizouse tras unha invitación da Associaçao de Futebol de Braga, presidida por Manuel Machado e que festexa o seu centenario. Tamén participaron na reunión celebrada na localidade do norte portugués, ademais de Louzán, Iglesias e o propio Machado; José Neves, da Associaçao de Futebol de Porto; António Ramos, de Bragança; António Silva, de Vila Real; e Jorge Sárria, de Viana do Castelo.

Ademais dos combinados galegos aínda por definir, na competición participarán as seleccións sub-14 femininas de Braga, Bragança, Porto, Vila Real e Viana do Castelo. A intención é que nas vindeiras edicións se sumen tamén as seleccións masculinas.

Louzán celebrou que se poida "recuperar a celebración dun torneo moi bonito entre varias das nosas seleccións e as do Norte do país veciño, co que mantemos, como se pode ver, unha magnífica relación".