Reparto de 412.900 € para 89 entidades da provincia lucense

MATERIAL DEPORTIVO. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, acompañado polo delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, mantivo este mércores un encontro con seis equipos da cidade de Lugo que recibiron material deportivo grazas ás dúas ordes de subvencións resoltas en 2021. En total, as 89 entidades da provincia lucense que foron beneficiarias destes apoios, adquiriron material deportivo por importe de 412.900 euros, cunha achega da Secretaría Xeral para o Deporte de 249.530 € Lete alientou que, no primeiro semestre do ano resolverase a nova ordede subvencións deste exercicio. redacción