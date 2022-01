Resiste Nadal y reta ahora en cuartos a Denis Shapovalov

··· Nadal aseguró que imponerse en el “loco” y larguísimo ‘tie-break’ del primer set ante Mannarino fue “ganar medio partido”, y se mostró muy satisfecho de haber conseguido aguantar “mentalmente”. “Me deja contento que el físico sí que ha respondido, en el ‘tie-break’ he corrido, he puesto un poco más de lo que estoy acostumbrado últimamente a nivel de impactos y de salvar bolas. He aguantado mentalmente bien en los momentos complicados”, declaró. “Shapovalov es uno de los jugadores de mayor potencial en el circuito. Después de jugar contra él, siempre digo: ‘Es un potencial ganador de varios Grand Slams’. Si sigue mejorando, lo será”, afirmó sobre su próximo rival.