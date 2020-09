Responsabilidad y civismo: vuelve el Open de Galicia

Está de vuelta... y no puede haber mejor noticia para los amantes del golf. Hace unos meses, la organización del circuito Open de Galicia Ourense Termal, junto con todas las empresas patrocinadoras, capitaneadas por la Diputación de Ourense, tuvieron que tomar la dolorosa decisión de no celebrar el circuito. Dos fueron los motivos que por unanimidad forzaron esta suspensión: por un lado el adoptar una postura de máxima responsabilidad ante la situación sanitaria y la incertidumbre que aún existe, pero que allá por el mes de marzo era mucho mayor. La segunda razón era que el mundo empresarial se ve inmerso en momentos de dificultad, con caídas tremendas de las ventas, plantillas en ERTEs, necesidades de acceso a préstamos ICO, etc, y este año lo que tocaba es centrarse en el negocio y en el mantenimiento de la viabilidad de las empresas y de los puestos de trabajo.

Sin embargo, pese a que la situación sigue siendo preocupante, se ha avanzado mucho en conocimiento y además, el golf, como deporte individual, ha sabido aplicar una serie de protocolos concretos que lo han convertido en el deporte más seguro de practicar.

Como resultado de esta evolución, finalmente se ha decidido celebrar una única prueba, que tendrá lugar hoy y mañana. Muchos aficionados reclamaban que el Open de Galicia tuviera algún tipo de presencia este año, y la respuesta ha sido la organización de esta prueba, que además se celebrará en el Club de Golf de Val de Rois, lugar donde nació el Open hace 19 años de la mano de EL CORREO GALLEGO.

Las líneas generales de la normativa serán las mismas que en las pasadas ediciones, con dos categorías hándicap, la primera hasta 15,4 y la segunda para hándicaps superiores a 15,5. Incluirá también categoría scratch y un premio especial a la mejor dama, patrocinado por Laboratorios LDM.

Sin embargo, habrá un especial cuidado sobre todo lo referido a salvaguardar la seguridad de los jugadores. La primera medida es la limitación de jugadores admitidos, marcándose un máximo de 48 participantes en el turno del viernes tarde, y de 44 para las salidas del sábado mañana y tarde. De esta manera, el máximo de competidores será de 136.

Se vigilará el cumplimiento de todas las normas marcadas por la Federación Española de Golf como protocolos de seguridad Covid a seguir.

Horarios. Como dato aproximado, los horarios de salida de mañana por la mañana serán de 8.30 a 10.10 horas, y el segundo turno será de 12.40 a 14.20 horas. De esta manera se podrá realizar la entrega en el exterior, si la climatología lo permite, sobre las 19.00 horas.

Pero sea en el exterior o dentro del club, será obligatorio el uso de mascarillas y se extremarán todas las medidas para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Esta prueba será muy especial, por tratarse de la única del año, por realizarse en el club donde se inició el proyecto. Tanto la organización, como las empresas patrocinadoras, como los jugadores están muy ilusionados con este regreso que pretende ser un ejemplo de civismo y responsabilidad, reforzando más el hecho de que el golf es un deporte seguro para cualquier edad.