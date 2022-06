Roberto Baleato: “La conversación con Manu Castiñeiras fue muy difícil”

Su nombre apareció en el primer listado, junto al de Primo, de bajas del Compostela para la temporada 2022-2023. Llevaba tres años en la entidad, logró el ascenso, se metió con el club en la Segunda RFEF y formó parte del estreno de la nueva categoría, en la que el conjunto santiagués fue de más a menos para acabar en la octava plaza de la clasificación.

A pesar de haber visto incrementada su participación en el tramo final de la campaña, cuando Rodri Veiga comenzó a buscar soluciones y modificaciones en el once titular, a Roberto Baleato no le cogió por sorpresa la decisión que tomó la dirección deportiva de no ofrecerle la renovación.

“Dentro del club estaba muy cómodo y me siento muy querido”, apunta el futbolista dubrés, que alternó el puesto de mediocentro con el de central, y remarcó la relación de compañerismo que mantiene con el director deportivo de la entidad: “Me llevo muy bien con Manuel Castiñeiras y tuvimos una conversación que, desde el punto de vista personal y emocional, fue muy difícil”.

“Es fútbol. Son cosas que pasan y a él, que fue futbolista, también le sucedería”, expresó el ya exjugador del Compos, que entiende que se ponga fin a la relación contractual, pero que agradece que se mantenga el vínculo humano.

NUEVA ETAPA. El cambio de timón de la entidad, que quedará en manos de Ramalloc Sports en cuanto se firme el acuerdo con el presidente Antonio Quinteiro, también pudo influir en la decisión tomada por el club, en opinión de Roberto Baleato: “Los que estaban, sí me tenían en buena estima tanto a nivel personal como profesional, pero viene otra gente a gestionar el club y querrán futbolistas con perfiles específicos”.

“Quizás vengan con algún jugador en mente”, comentó el mediocentro, que se queda con lo valorado que se ha sentido por la directiva actual, que está a punto de salir de la entidad. “En el Compos me tienen en buena estima, me quedo con eso”.

Si bien la decisión de Antonio Quinteiro de vender los activos del club a Ramalloc Sports circulaba en los mentideros de Santiago desde principio de 2022, el jugador reconoce no haber tenido confirmación alguna de que eso sucedería hasta la publicación, a través de un comunicado, de que el acuerdo se había alcanzado. “Era una posibilidad real, aunque no sabíamos mucho. Cuando suena tanto por la ciudad y por San Lázaro, por algo sería”.

La participación de Roberto Baleato con la camiseta blanquiazul fue a más a lo largo de la última campaña. No fue titular hasta la última jornada del año 2021, en el empate sin tantos en Gijón ante el Ceares. En cambio, se alineó en el once inicial en 14 de los 18 partidos que jugó el Compostela en la segunda vuelta. Anotó dos tantos, ante el Real Avilés y en el campo del Adarve, y disputó 1.417 minutos en el curso.

Sin embargo, a pesar de la voluntad de querer estar la mayor cantidad del tiempo posible sobre el césped, el futbolista valdubrés señaló que esa era solo una muestra de lo que había ofrecido: “Mi trabajo se aprecia solo los domingos, pero para mí son los otros seis días. Intenté hacerlo siempre al máximo de lo que podía, y así me sirvió para estar listo cuando el entrenador me dio la oportunidad”.

Psicología a través de la UNED . Con el Compostela parado hasta que se anunció que no se le presentaría oferta de renovación ni a él ni a Primo, que estaría muy cerca del Real Avilés, Roberto Baleato ocupó su tiempo en avanzar en la carrera que está cursando. El martes realizó su último examen del curso en A Coruña. Cada vez le queda menos para completar Psicología a través de la UNED. A partir de ahora se regalará “unos días de tranquilidad” antes de comenzar a mirar qué camiseta vestirá la próxima temporada.