Roberto Baleato: “Se van oportunidades de situarse... muy bien”

··· Roberto Baleato, que después de dos semanas de ausencia volvió a pisar el césped, tras relevar a Josiño en el minuto 81, en un partido oficial el pasado domingo en la derrota ante el Llanera, explicó que, en el apartado físico, está “recuperado y sin mayores problemas”. “Llevo entrenando con el grupo desde el miércoles de la semana pasada y no tengo molestias”, añadió. Ha sido titular en cinco encuentros y en el resto, cada vez que fue convocado por Rodri Veiga, fue una de las piezas principales de recambio de la que echó mano el técnico del Compos. “Tanto mis compañeros como el míster me transmiten mucha confianza, y eso hace que me sienta una pieza importante”, dijo Roberto Baleato.