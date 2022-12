Robertson: “Volver a Santiago significa para mi volver a casa”

El Monbus Obradoiro ha presentado ante los medios a Kassius Robertson en una rueda de prensa celebrada ayer en el restaurante compostelano O Tamboril, miembro del Club de Empresas Obradoiro.

El director general José Luis Mateo ha resaltado que “O Tamboril es una de esas pequeñas empresas deCompostela, muy identificadas con el Proyecto Obradoiro, que nos ayuda a que el sueño de la Liga Endesa siga siendo una realidad una década después” humildad y el trabajo”.

Sobre el jugador, el club ha llegado a un acuerdo con Robertson para su contratación para la temporada 2022/23. Este escolta canadiense de 1,91 metros y 28 años procede del Reggio Emilia, con el que había disputado 11 partidos durante la presente campaña, 7 de la Lega (8.7 puntos, 2.3 asistencias, 0.6 recuperaciones y 1.7 pérdidas) y 4 de la Basketball Champions League (10.0 puntos, 1.3 asistencias, 0.8 recuperaciones y 1.5 pérdidas). Internacional por Canadá y también con nacionalidad jamaicana, completó los dos últimos ejercicios en el club obradoirista, al que regresa tras su amargo reciente periplo en Italia.

José Luis Mateo ha destacado que “Kassius es un jugador sobradamente conocido por nuestros aficionados y en toda la Liga Endesa. El equipo está sufriendo problemas en forma de lesiones concentrados en puestos perimetrales, y se ha dado una situación de mercado que hemos conseguido aprovechar con un jugador que ha querido regresar y que además podrá aportarnos desde el primer día. Como O Tamboril, viene a poner su granito para que de ese modo seamos mejores como equipo”.

Por su parte, el jugador ha detallado que, cuando el club obradoirista lo llamó “no dudé ni un segundo. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a Raúl, José Luis y Moncho por darme la oportunidad de regresar. Me siento muy afortunado”.

Las últimas semanas no han sido fáciles para mí. No sé si se ha dado el momento perfecto o que simplemente estaba destinado a ello, pero todo ha encajado a la perfección. En cuanto me llamó Moncho no dudé. Volver aquí significa volver a casa para mí”.

Preguntado por si se ha encontrado muchos cambios con respecto a la pasada temporada, Kassius ha explicado que “este sistema de juego es mi favorito. Estos primeros entrenamientos han sido fáciles para mí. Ha habido pequeños cambios, pero es el mismo estilo y la filosofía de juego de los últimos dos años. Así que, personalmente, es sencillo asimilar todo lo que venga nuevo”.

Robertson explica así lo que le ha pedido Moncho Fernández en esta segunda etapa: “De lo primero que hemos hablado ha sido sobre tener paciencia para adaptarme al equipo, que siempre lleva tiempo. Ir paso a paso, entrar en la dinámica y conocer a mis nuevos compañeros. Lo que necesita de mí es que sea yo mismo. Tenemos muy buena relación tanto dentro como fuera de la pista. Nos conocemos y sé qué espera de mí. Él sabe lo que me gusta hacer y cómo juego. Estoy seguro de que me pedirá todo lo que necesite en cada momento. Confío en él y él sabe que puede confiar en mí”.

El sábado el escolta jugará en Sar ante el Barcelona (20:45 h.): “Me muero de ganas de estar en el pabellón, formar parte del equipo en día de partido, con nuestra afición. Que mi primer partido sea en casa va a ser genial. Estar de vuelta en Sar, con nuestra gente. Creo que me darán una gran bienvenida, así que estoy deseando que llegue por fin el sábado”.