Rodri Veiga, el hombre que hacía pensar a Yago Iglesias

Después de un primer contacto el Compostela y Rodri Veiga volverán a reunirse en los próximos días para conversar más formalmente. Sobre la mesa, la posibilidad de que el hasta ahora segundo técnico pase a llevar las riendas del banquillo la próxima temporada, una vez que Yago Iglesias ya no continuará como entrenador.

Precisamente la etapa de Rodri como segundo técnico comenzó al mismo tiempo que la de Yago como míster del Compostela. Cuando por su mente no pasaba la retirada como futbolista, la llamada del director deportivo, Manuel Castiñeiras, y de Yago acabó por convencerlo para que colgara las botas y se sumara a aquel proyecto incipiente.

“Empecé el curso de entrenador y desde el primer momento en clase tenía algo especial (Yago): cómo ve el fútbol, su metodología... Me llamó la atención, y cuando me llamaron él y Manu Castiñeiras para ofrecerme la posibilidad de venir, cuando yo tenía pensando seguir jugando, dejar de jugar fue una buena opción”. Así recordaba Rodri su decisión de convertirse en el segundo entrenador del Compostela, en una conversación con EL CORREO GALLEGO en 2018.

En realidad, en el cuerpo técnico dirigido por Yago Iglesias los roles estaban ligeramente difuminados, pues su forma de trabajar consistía en poner todo en consenso aunque, obviamente, la última decisión le correspondía a Iglesias.

Pero, ¿cuál era, más específicamente, la misión de Rodri? “Yo sobre todo lo que intento es hacer pensar a Yago, darle mi punto de vista para que analice lo que le digo y después que sea él quien toma las decisiones”, declaraba Veiga en estas mismas páginas en enero del año pasado.

En aquel momento, teniendo en cuenta que, como el propio Yago Iglesias siempre decía, el final de su etapa en el Compos estaba cada vez más cerca, ya se le deslizaba a Rodri la pregunta de si se veía como primer entrenador. “Ahora no siento esa necesidad. Con Yago me siento genial porque me escucha, nos tratamos de tú a tú aunque él sea el que toma las decisiones”, respondía, al tiempo que apuntaba una de las claves: “O bien crece aquí (Yago) o tendrá que crecer fuera, y después a ver si se dan las condiciones para que yo pueda ir con él o no”.

Ahora le toca a Rodri valorar la propuesta del Compostela, decidir si el proyecto le convence y si asume las riendas del equipo. En los próximos días él y Manuel Castiñeiras volverán a reunirse para seguir avanzando en las conversaciones.

La intención del club, incluso antes de conocer la salida de Yago, era la de ofrecerle el puesto de primer entrenador a Rodri el día que se terminara la etapa con Iglesias. Rodri, hombre de la casa, ya atendió la llamada del Compostela en 2016, colgando las botas para convertirse en segundo entrenador. Estos días se dilucidará si atiende una nueva llamada.