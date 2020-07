Rodri Veiga, infalible en el banquillo del Compostela en ausencia de Yago

Santiago. Yago Iglesias no será el único integrante de los equipos llamados a disputar la fase de ascenso a Segunda División B que no pueda participar activamente en la cita de Balaídos. Además del técnico, que no podrá sentarse en el banquillo en ninguno de los dos encuentros, hay un total de cinco futbolistas que no podrán disputar las semifinales del play-off.

Las sanciones impuestas a raíz de la última jornada de liga, disputada en el mes de marzo, deberán cumplirse en la primera jornada de la fase de ascenso, al no haber cedido la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la petición de perdón por parte de los clubes.

De este modo, el Compostela tendrá otra baja, además de la del técnico. Pablo Antas, uno de los jugadores con peso dentro del once compostelanista, no podrá participar en el encuentro contra el Barco, el sábado a las 19.30 horas. Esa semifinal tampoco podrá contar con la presencia de Íñigo Pisón, que al igual que Antas debe cumplir un partido de sanción por haber visto la quinta tarjeta amarilla en la jornada 27 de liga, la última celebrada antes de la interrupción del campeonato de liga a raíz de la pandemia de coronavirus.

La otra semifinal, la que protagonizarán el Ourense CF y el Arosa un día después, el domingo a las 19.30 horas, también estará huérfana de nombres importantes en ambos equipos. El segundo clasificado no podrá contar con Adri Castro, mientras que el peor parado es el Arosa. El conjunto entrenado por Rafa Sáez pierde a dos piezas, Pedro García y Alberto Trapero. Todos ellos también llegaron a la quinta tarjeta amarilla en la última jornada. I.F.